Cyclisme : C’est terminé pour Jonas Vingegaard ?

Arnaud De Kanel

Deuxième du dernier Tour de France derrière le phénomène Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en a peut-être terminé avec le cyclisme en 2024. Après une saison éprouvante physiquement et mentalement, le Danois ne devrait pas regoûter à la compétition dans les prochains mois si l'on en croit la presse italienne.

Jonas Vingegaard revient de loin. Victime d'une terrible chute sur le Tour du Pays Basque, le double vainqueur du Tour de France a vu la mort de près. Contre toute-attente, il s'était remis en selle à temps afin d'être au départ de la Grande Boucle. Mais cette année, il n'y avait rien à faire face à un Tadej Pogacar en pleine forme. Le Danois s'est tout de même classé deuxième du général et il s'est d'ailleurs offert le Tour de Pologne la semaine passée. Et c'est peut-être sa dernière apparition sur un vélo en 2024.

Fin de saison pour Vingegaard ?

D'après les informations de La Gazzetta dello Sport, Jonas Vingegaard aurait pris la décision de mettre un terme à sa saison. Forcément épuisé, le Danois souhaiterait rester au plus proche de sa femme qui attend un deuxième enfant. Cette décision vaut pour la Visma-Lease a bike mais également pour son équipe nationale, le Danemark.

Pas de Mondiaux pour Vingegaard

Le coureur danois devrait renoncer aux championnats du monde de Zurich qui se dérouleront fin septembre. Malgré un parcours qui pourrait convenir à ses qualités, Jonas Vingegaard préférerait s'arrêter sur cette victoire sur le Tour de Pologne. En 44 jours de course en 2024, le Danois compte neuf victoires avec trois étapes sur O Gran Camino en plus du gain du classement général, deux étapes de Tirreno-Adriatico avec le classement général une nouvelle fois, une étape du Tour de France et enfin le classement général du Tour de Pologne. Jonas Vingegaard pourra donc se reposer aux côtés de sa famille et tourner la page de cette saison si particulière qui a failli tourner au drame. II faudra à coup sûr compter sur lui l'an prochain pour sa quête d'un troisième Tour de France.