Cyclisme - Mercato : Nouveau mouvement autour de Pogacar ?

Alexandre Higounet

Avec la concrétisation de son incroyable projet Giro-Tour, qu’il a de surcroît réalisé en écrasant ses adversaires, Tadej Pogacar voit sa cote de nouveau monter sur le mercato. De quoi créer du mouvement à son sujet ? Oui, mais essentiellement dans les bureaux du Team UAE.

Avec son doublé Giro-Tour de France, la cote de Tadej Pogacar a encore franchi quelques paliers sur le mercato, de quoi ouvrir au champion slovène de nouvelles perspectives financières compte tenu des intérêts qu’il pourrait susciter auprès des grosses formations internationales, comme la nouvelle Red Bull-Bora-Hansgrohe. Alors que le marché va ouvrir ses portes dans quelques heures, un mouvement est-il susceptible d’intervenir autour de Pogacar, malgré son contrat jusqu’en 2027 avec le Team UAE ?

Cyclisme - JO : Le coup tactique que devra jouer Alaphilippe pour l’or https://t.co/Tmm9e8RQx3 pic.twitter.com/vLBQEYKdnq — le10sport (@le10sport) July 30, 2024

UAE programme une nouvelle prolongation pour Pogacar

Cela apparaît hautement improbable en l’état. D’une part parce que selon certains échos relayés par cyclingnews.com, le champion slovène aurait une clause de sortie fixée à 100 millions d’euros. D’autre part, et surtout, parce que, consciente de la nouvelle réalité financière générée par son doublé Giro-Tour, l’équipe UAE aurait programmé de proposer une nouvelle prolongation de contrat à Tadej Pogacar. En effet, selon les informations de cyclingnews.com, un nouveau bail serait en préparation du côté de chez UAE. Il prévoirait une extension jusqu’en 2029, ce qui rendrait Pogacar intouchable pour la concurrence.

Un deal jusqu’en 2029 ?

Financièrement, Pogacar serait de nouveau fortement réévalué, lui qui toucherait actuellement un peu de moins de six millions d’euros par an. Si rien n’apparaît acté, cette prolongation serait en tout cas en préparation. Si elle était menée à son terme, cela sécuriserait à coup sûr la présence de Pogacar au sein du Team UAE pour de longues années. De quoi créer les meilleures conditions pour bâtir un plan de carrière à long terme, avec l’objectif de remporter un maximum de Tours de France, ainsi que d’aller chercher de nouveaux succès, comme sur la Vuelta ou dans des courses comme Milan San Remo ou même Paris-Roubaix, qui n’apparaît pas hors d’atteinte compte tenu de l’aisance du Slovène sur les pavés. Et même, peut-être, de tenter une fois un incroyable triplé Giro-Tour-Vuelta.