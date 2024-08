Alaphilippe : Le mea culpa pour Marion Rousse

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C'est désormais officiel, Julien Alaphilippe va donc quitter la Soudal Quick-Step pour rejoindre la formation Tudor. Il faut dire que ces derniers mois, c'était très tendu entre le Français et son futur ex-patron, Patrick Lefevere. Ce dernier avait notamment dérapé à l'encontre de Marion Rousse, compagne d'Alaphilippe. Des propos que regrette aujourd'hui le boss de la Soudal Quick-Step, qui estime avoir été mal compris.

Remonté il y a quelques mois contre Julian Alaphilippe et ses mauvaises performances, Patrick Lefevere, patron de la Soudal Quick-Step, avait alors pointé du doigt... sa relation avec Marion Rousse : « Trop de fêtes, trop d'alcool... Julian est sérieusement sous le charme de Marion (Rousse). Peut-être trop ». Des propos qui avaient alors suscité l'indignation de tous et notamment la principale intéressée, Marion Rousse. « Quels que soient les sentiments de Monsieur Lefevere à mon égard, il est inadmissible de s'attaquer comme il le fait à notre vie privée. Alors non, je ne bois pas d'alcool, jamais même. Raté pour les fêtes également car avec un petit de 3 ans nous préférons être en forme le matin. Vous ne réussirez pas non plus, comme vous me l'avez déjà évoqué, à m'empêcher de travailler pour m'occuper et rester auprès de Julian le temps de sa carrière », avait alors répondu la compagne de Julian Alaphilippe.

« Je voulais juste dire que c'est une bonne chose qu'elle le tienne en laisse »

Aujourd'hui, Patrick Lefevere regrette particulièrement ses propos à l'encontre de Marion Rousse. Pour HLN, il a ainsi fait son mea culpa envers la compagne de Julian Alaphilippe, lâchant : « Je dois admettre que j'ai été un peu vilain par moments et que j'ai fait des déclarations stupides. Mais certaines choses ont également été mal interprétées. Comme à propos de Marion (Rousse) : je voulais juste dire que c'est une bonne chose qu'elle le tienne en laisse parce que c'est ce qu'il faut avec Julian. Comme dans toute relation, nous avons eu des hauts et des bas, mais je suis content que nous ayons eu une autre bonne conversation ».

« Julian est comme un enfant de la famille que vous abandonnez »

Des tensions qui ont certainement pesé dans la balance au moment de la décision pour Julian Alaphilippe. Le Français va quitter la Soudal Quick-Step pour Tudor. A ce propos, Patrick Lefevere a confié : « Nous avons une très longue histoire ensemble. Le petit gars est arrivé chez nous très jeune. (...) Nous avons beaucoup travaillé, mais nous avons aussi eu beaucoup de plaisir ensemble. Cela fait toujours mal de le voir partir. Il n'était pas seulement un coureur, Julian est comme un enfant de la famille que vous abandonnez »