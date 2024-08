Alaphilippe : C'est le jackpot après son transfert ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement chez Soudal Quick-Step, Julian Alaphilippe vit ses derniers moments avec la formation belge. En effet, ça a été officialisé, à compter de 2025, le Français va rejoindre Tudor. Le début d'un nouveau chapitre pour Tudor qui s'est engagé pour 3 saisons. Avec à la clé un salaire annuel de 2M€ ? Pas de quoi faire entrer Alaphilippe dans le Top 10 des mieux payés du peloton.

En 2025, Julian Alaphilippe portera donc les couleurs de la formation Tudor. Le Français va quitter la Soudal Quick-Step où c'était devenu très tendu avec le patron, Patrick Levefere. Au coeur des tensions : le salaire d'Alaphilippe. « Julian Alaphilippe nous coûte énormément d’argent », avait balancé le futur ex-boss du coureur de 32 ans dans le documentaire Tour de France : Au coeur du peloton diffusé sur Netflix. Quel était alors ce salaire de la discorde ? Le compagnon de Marion Rousse touchait visiblement 2,3M€ par an.

2M€ par an chez Tudor

Quid maintenant du salaire de Julian Alalaphilippe au sein de la formation Tudor ? Selon les informations de Le Temps, le Français devrait toucher un peu mois que ce qu'il avait jusqu'à présent avec visiblement des émoluments à hauteur de 2M€. « Financièrement, ça doit bien se passer aussi. Quand on a moins de 25 ans, on ne regarde pas forcément ça. Mais à un certain âge… Ça a dû peser dans la balance. Ce n'est pas un choix risqué financièrement et sportivement », a pu expliquer Jacky Durant pour Eurosport à propos de cet aspect financier du deal Alaphilippe.

Alaphilippe pas dans le Top 10

Avec ces 2M€ par an, Julian Alaphilippe ne se situe toutefois pas dans le Top 10 des coureurs les mieux payés du peloton. Tout en haut, on retrouve bien évidemment Tadej Pogacar avec 6M€, viennent ensuite Primoz Roglic (4,5M€) ainsi que Jonas Vingegaard et Mathieu van de Der Poel (4M€).

Les cyclistes les mieux payés :

1/ Tadej Pogacar 6M€/an

2/ Primoz Roglic 4,5M€/an

3/ Jonas Vingegaard 4M€/an

4/ Mathieu van der Poel 4M€/an

5/ Wout Van Aert 3,5M€/an

6/ Remco Evenepoel 2,8M€/an

7/ Tom Pidcock 2,7M€/an

8/ Adam Yates 2,7M€/an

9/ Egan Bernal 2,5M€/an

10/ Carlos Rodriguez 2,5M€/an