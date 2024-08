Cyclisme : Julian Alaphilippe prend une décision radicale, ils jubilent

Arnaud De Kanel

Malgré une offre de prolongation de la Soudal Quick-Step, jugée trop tardive par le principal intéressé, Julian Alaphilippe a fait le choix de s'engager avec la formation Tudor Pro Cycling. Une décision qui enchante forcément les dirigeants de l'équipe suisse détenue par Fabian Cancellara.

Cette fois-ci, on est fixés ! Après plusieurs mois de feuilleton, Julian Alaphilippe a pris la décision de quitter la Soudal Quick-Step pour rejoindre la Tudor Pro Cycling. Séduit par l'ambitieux projet de la formation suisse, le coureur français a paraphé un contrat de trois ans. « Après plus de dix ans avec la même équipe, il était temps de changer. Le projet Tudor Pro Cycling m’a plu dès le début. J’ai vu l’équipe arriver et se développer, et je connais aussi quelques coureurs et membres du staff. Quelle meilleure façon de marquer un tournant dans ma carrière qu’avec un nouveau projet ambitieux ? », a lâché Alaphilippe. Un gros coup pour l'équipe qui évolue en seconde division, dont se félicitent le propriétaire Fabian Cancellera, ainsi que le PDG, Raphael Meyer.

«C’est un excellent coureur»

« Nous sommes très heureux que Julian rejoigne l’équipe. C’est un excellent coureur qui incarne parfaitement notre attitude #BornToDare . Il a toujours la fougue nécessaire pour performer au plus haut niveau et il apportera stabilité et expérience à l’équipe. C’est un coureur intelligent mais aussi un bon gars, avec un bon sens de l’humour, du professionnalisme et une attitude audacieuse », a déclaré Fabian Cancellara dans le communiqué annonçant la venue de Julian Alaphilippe.

«Un honneur d’attirer l’attention d’un coureur comme Julian»

« C’est un honneur d’attirer l’attention d’un coureur comme Julian. C’est un être humain qui comprend et apprécie les valeurs que nous défendons et que nous souhaitons avoir dans notre équipe. Nous avons donc rapidement compris que cela pouvait être un match », a de son côté ajouté Raphael Meyer. Le Français débutera sa nouvelle aventure en 2025.