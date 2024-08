Cyclisme : Un défi historique attend Julian Alaphilippe !

Arnaud De Kanel

Clap de fin pour Julian Alaphilippe avec la Soudal Quick-Step. Ce lundi, le coureur français s'est engagé pour les trois prochaines saisons avec l'équipe Tudor Pro Cycling. La formation suisse de Fabian Cancellara nourrit de grandes ambitions, comme celle de monter en World Tour pour la première fois de son histoire. Cela passera par des exploits du coureur français.

Julian Alaphilippe va poursuivre sa carrière au sein de l'équipe Tudor Pro Cycling. « Après plus de dix ans avec la même équipe, il était temps de changer. Le projet Tudor Pro Cycling m’a plu dès le début. J’ai vu l’équipe arriver et se développer, et je connais aussi quelques coureurs et membres du staff. Quelle meilleure façon de marquer un tournant dans ma carrière qu’avec un nouveau projet ambitieux ? », a confié l'ancien double champion du monde dans le communiqué de sa nouvelle équipe. Et il ne fait pas si bien dire puisqu'un énorme défi l'attend.

Cyclisme : Julian Alaphilippe a tranché, il fait une énorme annonce pour son avenir https://t.co/z4rpzmiEmB pic.twitter.com/x15s9I64MG — le10sport (@le10sport) August 19, 2024

Tudor veut atteindre le World Tour

Depuis sa création en 2018, l'équipe suisse ne cesse de grandir. Actuellement, la Tudor Pro Cycling évolue en Pro Tour, la seconde division du cyclisme professionnel, mais elle ne cache pas son ambition de monter en World Tour en 2026. Pour cela, elle devra réaliser des résultats significatifs. C'est notamment pour cette raison, et sans doute pour des raisons économiques et autres soucis de sponsors, que Julian Alaphilippe a été recruté. Le Français partagera le leadership de l'équipe avec Marc Hirschi qui l'a battu au sprint sur la Classica San Sebastian il y a une dizaine de jours.

Une grande première pour Tudor ?

Le défi est énorme pour Julian Alaphilippe puisque sa future équipe n'a jamais atteint le World Tour. D'ailleurs, elle a du attendre cette année pour connaitre ses deux premiers succès sur des épreuves classées en World Tour avec les victoires d'Arvid de Kleijn sur Paris-Nice (2ème étape) et de Maikel Zijlaard sur le Tour de Romandie (prologue). Actuellement 22ème du classement UCI sur l'année 2024, l'équipe Tudor Pro Cycling jouera sa montée en World Tour la saison prochaine. Sinon, il faudra attendre 2027...