Cyclisme : La prochaine destination d'Alaphilippe est annoncée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Julian Alaphiliippe et la Soudal Quick-Step, c'est terminé. Le coureur français ne prolongera pas son contrat avec sa formation de toujours. Son patron Patrick Lefevere a confirmé la nouvelle ce vendredi, juste avant la Clasica San Sebastian. Agé de 32 ans, il devrait poursuivre sa carrière au sein d'une écurie suisse.

Présent à Paris il y a quelques jours pour participer aux Jeux Olympiques d’été, Julian Alaphilippe a repris le fil de sa saison, à la Clasica San Sebastian. Le Français, en bonne position pour arracher la victoire, a été battu au sprint par Marc Hirschi (UAE Team Emirates). Après la course, Alaphilippe s’est montré réaliste. « Je suis content d'être de retour sur le podium d'une grande course ! Bien sûr, je suis un peu déçu d'être proche de la victoire mais j'ai donné le maximum. Hirschi était vraiment fort, il a fait un bon sprint au bon timing, pas de regrets. Je pense que j’ai fait une bonne course. J'ai tout donné. Je suis content de cette deuxième place » a déclaré l’ancien champion du monde.

Lefevere confirme le départ d'Alaphilippe

Une bonne deuxième place obtenue dans un contexte délicat pour Alaphilippe. Comme annoncé ce samedi par Patrick Lefevere, patron de la Soudal Quick-Step, le tricolore a pris la décision de quitter la formation belge. « Julian Alaphilippe lui-même m'a appelé cette semaine pour me faire savoir qu'il partait. Cela l'empêchait de dormir la nuit et il était malade pendant des semaines, mais il m'a informé qu'il quitterait l’équipe » a confié le dirigeant, qui n’avait pas hésité à mettre la pression sur Alaphilippe ces derniers mois.

Alaphilippe a tranché

Selon les informations de RMC Sport, Alaphilippe ne va pas prendre sa retraite et s’apprête à ouvrir un nouveau cycle au sein de l’équipe Tudor Pro Cycling Team. Le coureur est en discussion très avancée avec la formation et le deal pourrait être conclu très rapidement selon un proche du dossier. Alaphilippe devrait prendre la parole dans les prochains jours pour justifier son choix. « Mon avenir, je ne peux pas en dire plus mais j'en sais un peu plus. Ma décision est prise et je communiquerai bientôt là-dessus. Il n'y a rien de signé mais, dans ma tête, c'est fait » a-t-il confié ce vendredi.