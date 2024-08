Cyclisme - Officiel : Coup de tonnerre pour l’avenir d’Alaphilippe !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela faisait maintenant de longues semaines que l’incertitude planait sur l’avenir de Julian Alaphilippe. Dans sa dernière année de contrat avec la formation Soudal Quick-Step, le Français était au coeur de nombreuses rumeurs à propos d’un possible départ. Le verdict vient finalement de tomber de la bouche de Patrick Lefevere, patron d’Alaphilippe : il va partir. Reste maintenant à savoir où le compagnon de Marion Rousse va poursuivre sa carrière.

Présent au départ de la course en ligne des Jeux Olympiques il y a un peu moins d’une semaine, Julian Alaphilippe avait réalisé une belle performance, n’arrivant toutefois pas à glaner une médaille. Une prestation qui n’a éclipsé que pour quelques jours les discussions à propos de son avenir. Restera ? Ne restera pas au sein de la Soudal Quick-Step ? Ces dernières heures, Alaphilippe avait assuré : « Mon avenir, je ne peux pas en dire plus mais j'en sais un peu plus. Ma décision est prise et je communiquerai bientôt là-dessus. Il n'y a rien de signé mais, dans ma tête, c'est fait ».

« Alaphilippe lui-même m'a appelé cette semaine pour me faire savoir qu'il partait »

En attendant la déclaration de Julian Alaphilippe, c’est le patron de la Soudal Quick-Step qui a vendu la mèche concernant l’avenir du Français. En effet, dans un entretien accordé à Nieuwsblad, Patrick Lefevere a annoncé qu’Alaphilippe ne continuerait pas avec la formation belge la saison prochaine : « Julian Alaphilippe lui-même m'a appelé cette semaine pour me faire savoir qu'il partait. Cela l'empêchait de dormir la nuit et il était malade pendant des semaines, mais il m'a informé qu'il quitterait l’équipe ».

Où va signer Alaphilippe ?

Ça va donc se finir d’ici peu entre Julian Alaphilippe et la Soudal Quick-Step. Pourtant, la formation belge avait tenté de retenir le double champion du monde. Comme révélé par Nieuwsblad, Alaphilippe s’était vu offrir un nouveau contrat basé sur ses performances avec un salaire revu à la baisse, mais des primes plus élevées. Pas de quoi donc convaincre le compagnon de Marion Rousse pour rester. Julian Alaphilippe va alors faire ses valises. Pour aller où ? Ces derniers mois, il a été question à de nombreuses reprises d’un intérêt de la formation française TotalEnergies.