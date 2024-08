Cyclisme : Il va jouer gros sur la Vuelta !

Alexandre Higounet

Alors qu’il envisageait l’hiver dernier d’obtenir un statut revu à la hausse sur le Tour suite à sa victoire dans la Vuelta, Sepp Kuss va jouer gros cet été sur le Tour d’Espagne, alors qu’il a dû déclarer forfait sur le Tour. Et le grimpeur américain a donné des gages hier lors de l’étape montagneuse du Tour de Burgos.

Sepp Kuss, le vainqueur de la Vuelta l’an dernier et premier lieutenant de Jonas Vingegaard, s’est rappelé au bon souvenir de tous hier mercredi en remportant la troisième étape montagneuse du Tour de Burgos, prenant au passage le maillot de leader.

« Je suis prêt à défendre mon titre sur la Vuelta »

Forfait pour le Tour de France, où il a cruellement manqué à Vingegaard en montagne, du fait d’un Covid qui l’aura fatigué à quelques jours du départ, le coureur américain retrouve le chemin de la grande forme à moins de dix jours de la Vuelta, où il occupera le rôle de leader de la Visma-Lease A Bike sachant que le Danois ne sera pas au départ cette année.

Kuss doit prouver qu’il est armé pour gérer un statut de leader

A l’arrivée de la troisième étape du Tour de Burgos, Sepp Kuss ne cachait pas d’ailleurs sa satisfaction, dans des propos rapportés par cyclismatu.net : « J’ai souffert un peu dans la dernière montée, mais je voulais essayer au moins une fois. Quand j'ai vu que j'avais créé un écart, j'ai donné tout ce que j'ai pu. Je suis content que ça ait marché et je tiens à remercier mes coéquipiers pour tout le travail qu'ils ont effectué ». Au-delà du Tour de Burgos, le leader américain est d’ores et déjà tourné vers la Vuelta, où il se sent prêt à prendre sa revanche suite à son forfait pour le Tour, où il avait un temps espéré bénéficier d’un statut revu à la hausse aux côtés de Vingegaard du fait de sa victoire sur le Tour d’Espagne en 2023 : « J'ai eu du mal pendant longtemps à cause des séquelles du Covid-19. Heureusement, j'ai retrouvé mon niveau et j'ai repris confiance. Je suis prêt à défendre mon titre sur La Vuelta ». Installé dans un rôle de leader pour la Vuelta, avec l’espoir belge Cian Uijtdebroeks à ses côtés, Sepp Kuss va avoir l’opportunité de démontrer qu’il est armé pour résister à la pression de ce statut. Une clé importante pour la suite de sa carrière.