Tour de France : Pogacar-Vingegaard, c’est déjà reparti !

Alexandre Higounet

Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard se sont livrés un duel autant physique que psychologique lors du Tour de France. En insistant pour écraser son rival jusqu’au bout du bout en dernière semaine, le Slovène pensait d’ailleurs probablement déjà à l’avenir. Et le Danois y pense sans doute aussi à l’heure de bâtir son programme de fin de saison. Analyse.

Marqué par la rivalité Pogacar-Vignegaard, non dénuée de tensions, l’intérêt du Tour a fatalement baissé d’un ton lorsque Tadej Pogacar a irrémédiablement pris l’avantage, le champion danois baissant nettement de pied en troisième semaine.

Cyclisme : Une bombe est lâchée sur Pogacar après le Tour de France https://t.co/uJE2YcOfoM pic.twitter.com/N8IapFYEdn — le10sport (@le10sport) July 22, 2024

Pogacar a sans doute tenu à écraser Vingegaard pour le marquer psychologiquement

Interrogé par le quotidien L’Equipe au soir de sa victoire à Nice, le leader Slovène du Team UAE n’a pas manqué de rallumer un peu le feu en pointant du doigt la guerre psychologique menée par l’équipe Visma-Lease A Bike durant l’épreuve pour tenter de le déstabiliser : « Ai-je cherché à gagner la guerre psychologique face à Vingegaard ? Je ne vois pas les choses de cette façon. Peut-être que Visma cherche toujours à jouer cette guerre psychologique mais, pour ma part, j’essaie toujours de faire ma propre course. Bien sûr, sur la route, quand vous attaquez et que vous vous regardez dans les yeux, il y a parfois un jeu mental, mais sinon dans la presse, je ne le fais pas vraiment. Je n’aime pas jouer à ce genre de jeux. Je déteste ce genre de chose ».

Le prochain affrontement s’annonce très important au niveau mental

Quoiqu’en dise Pogacar, il est évident que la lutte entre les deux rivaux s’est aussi joué au niveau mental. En manque de confiance après ses deux défaites en 2022 et 2023, le Slovène a d’ailleurs tenu à écraser son rival jusqu’au bout cet été, allant le martyriser jusqu’au contre-la-montre le dernier jour. Et cela ne doit probablement rien au hasard. Pour Pogacar, il s’agissait d’enfoncer le clou pour marquer moralement Vingegaard, comme lui avait pu l’être l’an dernier après son explosion dans les Alpes. Le Danois en ressortira-t-il marqué comme Pogacar avait pu l’être ? Impossible à dire en l’état. Mais une chose est sûre, le prochain affrontement entre les deux hommes revêtira mentalement une très grande importance en vue du Tour 2025. Il pourrait se tenir en fin de saison aux championnats du monde et au Tour de Lombardie. Si la présence de Pogacar apparaît quasiment certaine, celle de Vingegaard est possible. Le Danois, qui a renoncé à la Vuelta, reste pour l’instant flou sur sa fin de saison, même si, avec son profil, il peut difficilement ne pas tenter de remporter ces deux courses s’il veut « densifier » sa saison. Conscient de l’importance qu’aurait ce nouveau rendez-vous face à Pogacar, il est probable que le Danois attend de savoir s’il sera en mesure de les courir à 100%. Entre les deux, le duel est déjà relancé.