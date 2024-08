Cyclisme : Julian Alaphilippe a tranché, il fait une énorme annonce pour son avenir

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir annoncé son départ de l'équipe Soudal-Quick Step, Julian Alaphilippe a tranché pour son avenir. Le double champion du monde a effectivement décidé de s'engager avec l'équipe suisse Tudor Pro Cycling dirigée par Fabian Cancellara. Il a signé un contrat de trois ans qui débutera donc dès 2025.

C'était l'une des annonces les plus attendues de l'été sur le marché. Quelques jours après avoir officialisé, sans surprise, qu'il quitterait la Soudal-Quick Step, notamment à cause d'une relation qui s'est refroidie avec son patron Patrick Lefevere, Julian Alaphilippe a choisi sa nouvelle équipe. Il s'est ainsi engagé pour trois saisons avec l'équipe Tudor Pro Cycling dirigée par l'ancien très grand rouleur du peloton Fabian Cancellara.

Loulou or Juju, call him as you wish! But get ready to see @alafpolak1 with the TUD jersey from 2025 onwards.🤩



Read the news: https://t.co/JQuOEBswUs#TudorProCycling #BornToDare pic.twitter.com/tenxAegJok — Tudor Pro Cycling Team (@TudorProCycling) August 19, 2024

Alaphilippe rejoint Tudor Pro Cycling

Présent dans l'équipe Soudal-Quick Step depuis ses débuts en 2013, Julian Alaphilippe va donc découvrir un tout nouvel environnement, et il semble déjà impatient à l'idée d'entamer ce nouveau chapitre de sa carrière. « Après plus de dix ans avec la même équipe, il était temps de changer. Le projet Tudor Pro Cycling m’a plu dès le début. J’ai vu l’équipe arriver et se développer, et je connais aussi quelques coureurs et membres du staff. Quelle meilleure façon de marquer un tournant dans ma carrière qu’avec un nouveau projet ambitieux ? », lance le double champion du monde français au sein du communiqué publié par Tudor Pro Cycling.

«Le projet m'a plus dès le début»

« C’est le plus grand changement depuis le début de ma carrière. C’est la première fois que je roule dans une autre équipe et je pense que c’est bien de changer d’air après tant d’années. L’équipe me donne envie d’en faire partie. Je veux jouer mon rôle de leader, guider les jeunes, même si je ne suis pas encore très vieux (rires). Mais j’ai beaucoup d’expérience et cela peut être important pour les jeunes de l’équipe. C’est une grande motivation d’apporter ce que je sais et ma façon d’être sur et en dehors du vélo. Cela me motive vraiment à gagner des courses et à évoluer au plus haut niveau, tant personnellement qu’avec l’équipe », ajoute Julian Alaphilippe qui sera donc le leader de sa nouvelle équipe aux côtés de Marc Hirschi.