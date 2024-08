Cyclisme : Le transfert d’Alaphilippe annoncé par la presse italienne

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement, Julian Alaphilippe connait ses derniers instants au sein de la formation Soudal Quick-Step. Patron du Français, Patrick Lefevere l’avait récemment annoncé : le double champion du monde a décidé de rejoindre une autre formation pour 2025. Restait encore à savoir où officiera Alaphilippe à partir de la saison prochaine. Si rien n’est encore officielle, la presse italienne vient de vendre la mèche pour le compagnon de Marion Rousse.

Cela fait maintenant plusieurs mois que l’avenir de Julian Alaphilippe fait l’objet de nombreuses rumeurs. Actuellement dans sa dernière année de contrat avec la Soudal Quick-Step, le Français a été annoncé un peu partout, il a même été question d’une possible prolongation avec sa formation actuelle. De son côté, Alaphilippe avait assuré il y a quelques jours : « Mon avenir, je ne peux pas en dire plus mais j'en sais un peu plus. Ma décision est prise et je communiquerai bientôt là-dessus. Il n'y a rien de signé mais, dans ma tête, c'est fait ».

Alaphilippe quitte Soudal Quick-Step…

Julian Alaphilippe a donc pris sa décision. Mais quelle est-elle ? C’est Patrick Lefevere, patron de la Soudal Quick-Step qui l’a par la suite fait savoir. En effet, dans un entretien accordé à Nieuwsblad, il a annoncé qu’Alaphilippe ferait ses valises à l’issue de cette saison : « Julian Alaphilippe lui-même m'a appelé cette semaine pour me faire savoir qu'il partait. Cela l'empêchait de dormir la nuit et il était malade pendant des semaines, mais il m'a informé qu'il quitterait l’équipe ».

… pour rejoindre Tudor

L’histoire va donc prochainement se terminer entre Julian Alaphilippe et la Soudal Quick-Step. Mais quelle formation va rejoindre le Français ? S'il a souvent été question d'un intérêt des équipes françaises pour le compagnon de Marion Rousse, Alaphilippe s'apprêterait à prendre une autre direction. En effet, ce dimanche, La Gazzetta dello Sport annonce qu’un accord aurait été trouvé entre le coureur de 32 ans et la formation suisse de Tudor. Ne manquerait désormais plus que l’officialisation qui pourrait tomber d’ici peu…