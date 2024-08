Cyclisme : Les révélations d’Alaphilippe sur son mercato

Arnaud De Kanel

Pour la première fois depuis ses débuts chez les pros, Julian Alaphilippe change d'équipe. Le double champion du monde s'est engagé pour trois saisons avec l'équipe Tudor Pro Cycling ce lundi. Une décision pas évidente à prendre pour le coureur qui a fait l'objet de plusieurs offres.

Comme prévu, Julian Alaphilippe ne défendra plus les couleurs de la Soudal Quick-Step l'an prochain. Ce lundi, le suspense a pris fin puisque sa nouvelle équipe, la Tudor Pro Cycling, a annoncé sa signature pour trois saisons. L'équipe détenue par Fabian Cancellara a présenté un projet bien plus attrayant que d'autres équipes au compagnon de Marion Rousse. A commencer par l'équipe française TotalEnergies.

«C'était un peu l'année ou jamais pour que je les rejoigne»

« Un coup de fil difficile à passer ? Oui, celui avec Jean-René Bernaudeau et Benoît Génauzeau (le manager et le chef du sportif de TotalEnergies), parce que, pour remonter un peu le fil, ça fait quelques années que je connais leur intérêt pour moi. C'était un peu l'année ou jamais pour que je les rejoigne, ils avaient vraiment beaucoup d'ambitions. Je savais qu'ils seraient déçus, après ils l'ont pris d'une manière très professionnelle. Ils m'ont compris. C'était dur parce que je sais qu'ils avaient vraiment envie que le projet aboutisse », a déclaré Julian Alaphilippe dans un entretien accordé à L'Equipe. Le onzième des derniers JO de Paris révèle même avoir reçu une offre de prolongation de la Soudal Quick-Step.

«Quand ils sont arrivés, on n'a pas pu se mettre d'accord»

« L'équipe a vraiment tardé à me proposer quelque chose, déjà, donc forcément quand ça tarde, ça m'a aussi laissé le temps de réfléchir à autre chose. Quand ils sont arrivés, on n'a pas pu se mettre d'accord. Après, ces dernières années, je ne vais pas vous faire un dessin, il y a aussi eu des moments compliqués, donc ça plus le fait que j'avais déjà bien avancé sur l'idée de changer d'air et de partir sur quelque chose de nouveau, la décision n'a pas été si compliquée que ça », a indiqué Julian Alaphilippe qui reconnait « tout simplement » que le projet Tudor est celui qui l'a « le plus séduit ». Le Français a également tenu à remercier « les équipes qui ont été patientes », laissant ainsi supposer que d'autres écuries se sont intéressées à lui.