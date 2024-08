Cyclisme : Il fait son mea culpa après le transfert d’Alaphilippe

Arnaud De Kanel

L'avenir de Julian Alaphilippe est scellé. Pour la première fois depuis le début de sa carrière professionnelle, le Français ne défendra pas les couleurs de la Soudal Quick-Step. Lundi, l'équipe Tudor Pro Cycling a annoncé son arrivée à compter de l'année 2025. Un déchirement pour Patrick Lefévère qui regrette certaines paroles blessantes qu'il avait pu adresser à son futur ex-coureur.

C'est terminé entre Julian Alaphilippe et la Soudal Quick-Step ! Lundi, l'équipe Tudor Pro Cycling détenue par la légende Fabian Cancellara, a annoncé la signature pour trois ans du double champion du monde. L'heure est désormais aux adieux mais aussi aux regrets pour Patrick Lefévère, l'actuel patron de Julian Alaphilippe au sein de la formation belge, avec qui le ton était monté dans les médias ces derniers mois.

«On peut parler de la fin d'une époque»

« Julian a eu deux années très faibles, 2022 et 2023, et je ne voulais plus payer cet argent. Ce n'était pas un gars qui courait pour un salaire minimum. Il était parfaitement dans son droit de refuser notre offre. On peut parler de la fin d'une époque. Pour lui comme pour nous. Nous avons une très longue histoire ensemble. Le petit gars est arrivé chez nous très jeune. Nous avons beaucoup travaillé, mais nous avons aussi eu beaucoup de plaisir ensemble. Cela fait toujours mal de le voir partir. Il n’était pas seulement un coureur, Julian est comme un enfant de la famille que vous abandonnez », a déclaré Patrick Lefévère à l'occasion d'un entretien accordé au média belge HLN. Le patron du Wolfpack regrette ses récentes sorties médiatiques à l'encontre de son coureur mais aussi de sa compagne, Marion Rousse.

«J'ai été dur avec lui»

« Je dois admettre que j’ai été un peu vilain par moments et que j’ai fait des déclarations stupides. Mais certaines choses ont également été mal interprétées. Comme à propos de Marion (Rousse) : je voulais juste dire que c’est une bonne chose qu’elle le tienne en laisse parce que c’est ce qu’il faut avec Julian. Comme dans toute relation, nous avons eu des hauts et des bas, mais je suis content que nous ayons eu une autre bonne conversation. Il y a quelques semaines, il est venu à Wevelgem et nous avons pu discuter en tête-à-tête. Nous partons avec un sentiment positif. Je le suis certainement, et je pense que lui aussi. Je pense que son cœur est toujours avec nous. Julian est vraiment un bon gars. J'ai été dur avec lui, mais je peux aussi dire que j'ai fait beaucoup pour lui, également en privé, lorsque son père est décédé, etc... C'est pourquoi je suis heureux que notre relation reste cordiale », a ajouté Patrick Lefévère.