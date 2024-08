Marion Rousse annonce «une bataille terrible»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au terme d’une semaine de compétition, le Tour de France femmes 2024 s’est achevé ce dimanche au sommet de l’Alpe d’Huez. Pour cette 3ème édition, c’est Katarzyna Niewiadoma qui a terminé avec le maillot jaune sur les épaules avec 4 secondes d’avance sur Demi Vollering et 10 secondes sur Pauliena Rooijakkers. Un Tour de France femmes qui a fait le bonheur de Marion Rousse, déjà impatiente d’être à l’année prochaine.

Quelle scénario pour le finale du Tour de France femmes 2024 ! L’arrivée était jugée ce dimanche au sommet de l’Alpe d’Huez et pour 4 petites secondes, Katarzyna Niewiadoma a devancé Demi Vollering au classement général. Directrice de la compétition, Marion Rousse a fait le bilan à l’arrivée. Rapportée par RMC, elle a confié : « Avec les Jeux Olympiques, on se posait pas mal de questions mais on a été très contents de voir qu'il y avait énormément de gens sur les bords de routes. C'est la première année où il y avait autant de monde. On a l'impression qu'on fait plus de distinctions entre les hommes et les femmes. Dès notre troisième édition, les gens ont répondu présent et on est sur des bons rails ».

« J'ai été très contente du retour de Pauline Ferrand-Prévot »

Mais à peine le Tour de France femmes 2024 terminée, les regards se tournent déjà vers la Grande Boucle de 2025. Et la prochaine édition s’annonce exceptionnelle si l’on en croit les dires de Marion Rousse. En effet, la concurrence sera rude pour remporter le maillot jaune, à commencer notamment par Pauline Ferrand-Prévot. Sacrée championne olympique de VTT, la Français va arriver en 2025 avec l’ambition de remporter le Tour de France femmes. « J'ai été très contente du retour de Pauline Ferrand-Prévot. En plus j'ai vu dans la presse qu'elle ne se privait pas pour dire qu'elle venait pour essayer de gagner » a annoncé Marion Rousse.

« La saison prochaine s'annonce vraiment une bataille terrible »

Il n’y aura toutefois pas que Pauline Ferrand-Prévot qui va prétendre au maillot jaune. En 2025, on va également assister au grand retour d’Anna van der Breggen. « Après trois ans où elle était directrice sportive elle revient pour se positionner en tant que favorite puisqu'elle était tellement au-dessus du lot qu'elle ne reviendra pas pour rien », a confié Marion Rousse. « Sans oublier Vollering dans une autre équipe. La saison prochaine s'annonce vraiment une bataille terrible et ce sera génial à suivre ». Rendez-vous en 2025 pour un Tour de France femmes qui s’annonce grandiose.