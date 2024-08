Alaphilippe : Son futur patron révèle les coulisses du transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela faisait maintenant plusieurs mois que l’avenir de Julian Alaphilippe était au coeur des discussions. Alors que c’était très tendu avec Patrick Lefevere chez Soudal Quick-Step, un départ semblait se profiler et c’est désormais officiel. A compter de la saison 2025, le compagnon de Marion Rousse évoluera sous les couleurs de la formation Tudor. Un transfert justifié par Fabian Cancellara, propriétaire de la formation suisse.

Après avoir connu des mois très difficiles, Julian Alaphilippe a montré qu’il en avait encore sous la pédale. La carrière du Français est donc loin d’être terminée et voilà qu’à 32 ans, il va relever un nouveau défi à partir de la saison prochaine. En effet, le transfert d’Alaphilippe a été officialisé. Le compagnon de Marion Rousse va ainsi quitter la Soudal Quick-Step, ayant accepté de s’engager avec la formation suisse, Tudor.

Cyclisme - Alaphilippe : Il inspire de nouveau la crainte avant les championnats du monde https://t.co/tcSJCgg3Xv pic.twitter.com/qNgTyvVAMc — le10sport (@le10sport) August 26, 2024

« Il a les qualités humaines que nous recherchions »

Dans des propos accordés au Figaro, Fabian Cancellara s’est exprimé sur les coulisses du transferts de Julian Alaphilippe. Le propriétaire de Tudor a alors fait savoir : « Première chose, il a les qualités humaines que nous recherchions. C’est un bon gars qui a su garder les pieds sur terre malgré ses bons résultats et son exposition médiatique. Lors des derniers JO à Paris, j’ai vu la fierté dans ses yeux quand ses coéquipiers ont obtenu une médaille après la course en ligne. Il n’est pas égocentrique et ça, c’est très important dans une équipe. Sur le plan sportif, à l’image de Trentin arrivé la saison dernière, nous avons besoin de coureurs d’expérience. Julian va nous apporter la sienne. Il a encore le panache et le souhait de bien faire. Cette flamme pour le cyclisme l’anime toujours ».

« Il a décidé de nous rejoindre avec son coeur »

« Nous nous sommes rapprochés de l’agence qui travaille pour lui. Elle nous a mis en relation. Julian a ensuite échangé avec différents membres de l’équipe comme notre chef du sportif qui lui ont présenté le projet. (…) De mon côté, je l’ai vu aux Jeux Olympiques et eu au téléphone. Lors de nos appels, je ne lui disais pas « viens, viens, viens », mais plutôt « Si tu ne viens pas chez nous, ce n’est pas grave. Il y aura de la déception, mais nous respecterons ta décision ». Je voulais qu’il soit content et fier de venir ici. Qu’il se sente bien pour pouvoir faire son travail correctement et prendre du plaisir. Il a décidé de nous rejoindre avec son coeur », a poursuivi le futur patron de Julian Alaphilippe