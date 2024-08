Cyclisme : Mondiaux-Tour de Lombardie ? Vingegaard évite le duel avec Pogacar

Alexandre Higounet

Pourtant vainqueur du récent Tour de Pologne, ce qui démontre qu’il est dans un niveau de forme tout à fait satisfaisant, Jonas Vingegaard a mis un terme à sa saison après la course, comme cela a été officialisé aujourd’hui par la Visma-Lease A Bike. La perspective d’un duel avec Pogacar sur les Mondiaux et au Tour de Lombardie s’évapore.

Alors qu’il vient de remporter le Tour de Pologne, démontrant qu’il était parvenu à retrouver un excellent niveau de forme après le Tour de France, malgré son état de fatigue au terme des trois semaines matérialisé par sa contre-performance lors de la Clasica San Sebastian une semaine après l’arrivée à Nice, Jonas Vingegaard a officialisé ce lundi qu’il mettait un terme à sa saison dès maintenant.

« En tant qu’athlète, Jonas a besoin de récupérer »

L’information a été rendue publique par la formation hollandaise Visma-Lease A Bike par l’intermédiaire d’une communication au média Velo, comme relayé par cyclismactu.net : « Jonas a terminé sa saison. Sa femme va bientôt donner naissance à leur deuxième enfant et, en tant qu’athlète, il a besoin de récupérer après ce printemps et cet été intenses ».

Il ne sentait pas prêt physiquement à affronter Pogacar en fin de saison?

Alors que dans un premier temps, Jonas Vingegaard songeait à étendre sa saison jusqu’aux Championnats du monde et au Tour de Lombardie, où il était envisagé qu’il affronte de nouveau Tadej Pogacar dans l’optique d’une revanche, avec cette fois la possibilité de disposer de l’intégralité de ses moyens physiques et d’une préparation complète, le champion danois a préféré éviter le duel. Ne se sentait-il pas prêt, après sa terrible chute du mois d’avril et la lutte qu’il a menée pour revenir, à de nouveaux efforts intenses pour arriver au top à l’automne ? Craignait-il un nouvel échec face à Pogacar, ce qui aurait pu entamer sa confiance ? Le fait est que si Vingegaard renonce à ces objectifs de fin de saison, alors qu’il sort à peine d’une victoire sur une épreuve World Tour d’une semaine, c’est probablement qu’il ne se sentait pas en état d’affronter le leader slovène une seconde fois cette saison.