Cyclisme - Vuelta : Vers la plus grande surprise de l’histoire du cyclisme ?

Alexandre Higounet

Solidement installé dans une position de leader de la Vuelta avec quasiment quatre minutes d’avance sur le deuxième Primoz Roglic, Ben O’Connor, le coureur de Décathlon-AG2R La Mondiale, que personne n’attendait, peut-il créer une énorme surprise en allant chercher la victoire finale ? L’hypothèse a clairement gagné du terrain ces derniers jours...

A l’occasion de la Vuelta, pourrait-on assister à l’une des plus grandes surprises de l’histoire récente du cyclisme sur les Grands Tours ? L’hypothèse prend en tout cas chaque jour un peu plus d’épaisseur. En effet, Ben O’Connor, co-leader de l’équipe Décathlon-AG2R La Mondiale avec Félix Gall, reste solidement installé comme leader de la course suite à sa victoire lors de la 6ème étape, où il était arrivé avec plus de 5 minutes d’avance sur les ténors du classement général.

O’Connor peut résister jusqu’au bout

Hier dimanche, à l’occasion d’une des grandes étapes de montagne au cours de laquelle s’est tenue une énorme bagarre, Ben O’Connor a fait mieux que résister, paraissant même plus solide dans la dernière ascension que le grand favori Primoz Roglic, deuxième du classement général à quasiment quatre minutes. Quand on connaît les qualités de Ben O’Connor sur un Grand Tour, lui qui a déjà fait 4ème du Tour de France et 4ème du Tour d’Italie, la possibilité qu’il résiste jusqu’au bout n’apparaît pas irréaliste, d’autant qu’aucun coureur n’apparaît hors de portée sur cette Vuelta et que le leader australien peut bénéficier autour de lui d’une équipe solide.

« Nous avons été très sereins »

Interrogé au soir de l’étape de dimanche, Ben O’Connor se montrait satisfait et pas gêné de voir Adam Yates se replacer un peu au général suite à sa chevauchée du jour. Il a notamment déclaré, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je suis content qu’Adam Yates ait gagné. Nous l'avons laissé dans l'échappée aujourd'hui et il n'était pas quelqu'un que nous devions absolument surveiller. Carapaz a été une surprise. Il a tenu bon pendant si longtemps. Je suis très heureux de la façon dont nous avons travaillé en tant qu'équipe. Je pense que nous avons été très sereins. Et Felix (Gall) a été excellent dans la dernière montée. Cela montre que nous sommes là pour continuer à nous battre. Chaque seconde compte. Je n'ai pas perdu de temps aujourd'hui... par rapport à certains, oui, mais je pense qu'à la fin j'ai montré mes vraies capacités, donc je suis fier ». Assurément, la deuxième semaine qui s’ouvre, très rude, aura valeur de crash test pour le coureur australien.