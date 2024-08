Cyclisme : Alaphilippe s'en va, les signatures s'enchainent

Arnaud De Kanel

C'est désormais officiel. Julian Alaphilippe quittera la Soudal Quick-Step à l'issue de la saison pour rejoindre la formation Tudor Pro Cycling. Pendant ce temps-là, le Wolfpack se renforce et vient d'ailleurs de signer une troisième recrue ce mercredi.

« Après plus de dix ans avec la même équipe, il était temps de changer. Le projet Tudor Pro Cycling m’a plu dès le début. J’ai vu l’équipe arriver et se développer, et je connais aussi quelques coureurs et membres du staff. Quelle meilleure façon de marquer un tournant dans ma carrière qu’avec un nouveau projet ambitieux ? » Lundi, Julian Alaphilippe est venu tourner l'une des plus belles pages du cyclisme moderne. Lui qui n'a jamais connu autre structure que celle de Patrick Lefévère depuis ses débuts chez les pros rejoindra la formation Tudor Pro Cycling l'an prochain. La Soudal Quick-Step n'a pas tardé à réagir en annonçant du renfort.

Eenkhoorn, nouvelle recrue de la Soudal Quick-Step

Libéré du gros salaire de Julian Alaphilippe, le Wolfpack y voit un peu plus clair et peut se renforcer en vue de la saison 2025. Alors venue de Maximilian Schachmann en provenance de la Red Bull - BORA-hansgrohe avait été officialisé la semaine dernière, la Soudal Quick-Step a annoncé l'arrivée d'Ethan Hayter lundi, quelques minutes après l'annonce du départ de Julian Alaphilippe. Ce mercredi, c'est Pascal Eenkhoorn qui a paraphé son contrat avec la formation belge, quittant ainsi l'équipe Lotto Dstny.

«Un jeune coureur qui peut montrer beaucoup de belles choses»

« Nous sommes heureux d'accueillir Pascal (Eenkhoorn) dans l'équipe. C'est un coureur très fort, quelqu'un qui travaille dur et n'abandonne jamais, se battant jusqu'à la dernière goutte d'énergie. Nous sommes convaincus qu'avec cette mentalité, il trouvera immédiatement sa place ici. À 27 ans, c’est encore un jeune coureur qui peut montrer beaucoup de belles choses, et nous espérons qu’en tant que membre de notre équipe, c’est exactement ce qu’il fera lors des deux prochaines années », a déclaré Patrick Lefévère dans un communiqué. La reconstruction du Wolfpack se poursuit !