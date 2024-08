Cyclisme : Surprise, Julian Alaphilippe est de retour en France !

Arnaud De Kanel

Quelques jours après l'annonce de son transfert chez l'équipe Tudor Pro Cycling, Julian Alaphilippe va effectuer un retour surprise en France. Dimanche, le double champion du monde sera bel et bien au départ de la Bretagne Classic - Ouest-France dans un rôle de leader, trois ans après sa dernière participation.

Julian Alaphilippe vit ses dernières heures dans la peau d'un coureur de la Soudal Quick-Step. La saison prochaine, le Français défendra les couleurs de la formation Tudor Pro Cycling comme il l'a annoncé lundi. « C’est le plus grand changement depuis le début de ma carrière. C’est la première fois que je roule dans une autre équipe et je pense que c’est bien de changer d’air après tant d’années. L’équipe me donne envie d’en faire partie. Je veux jouer mon rôle de leader, guider les jeunes, même si je ne suis pas encore très vieux (rires). Mais j’ai beaucoup d’expérience et cela peut être important pour les jeunes de l’équipe. C’est une grande motivation d’apporter ce que je sais et ma façon d’être sur et en dehors du vélo. Cela me motive vraiment à gagner des courses et à évoluer au plus haut niveau, tant personnellement qu’avec l’équipe », confiait-il dans un communiqué. En attendant, il sera au départ de l'une de ses dernières courses avec le Wolfpack ce dimanche, en France.

Alaphilippe au départ de la plus célèbres des classiques bretonnes

Julian Alaphilippe fait son retour dans l'hexagone. Absent du Tour de France, le coureur de la Soudal Quick-Step participera à la Bretagne Classic - Ouest-France ce dimanche. Sa troisième course de l'année 2024 sur le territoire français après les championnats de France et les JO de Paris 2024. Il vient avec l'ambition de remporter la classique bretonne après sa deuxième place en 2021 derrière Benoit Cosnefroy.

«Nous serons là avec un groupe solide capable d’aller loin dans la course»

Tom Steels, le directeur sportif du Wolfpack, s'est confié sur la course à venir. « Dimanche, nous nous attaquons à une course très longue et difficile, de près de 260 kilomètres, disputée sur un parcours en montées et en descentes toute la journée. Nous serons là avec un groupe solide capable d’aller loin dans la course, mais aussi de la contrôler et de couvrir les mouvements importants, donc nous sommes prêts à tous les scénarios, d’un petit groupe échappé à un sprint massif réduit. Nous espérons faire une bonne sortie et un bon résultat à la fin de la journée », a-t-il déclaré. Julian Alaphilippe sera accompagné de Yves Lampaert, Ilan Van Wilder, Ayco Bastiaens, Martin Svrcek, Paul Magnier et Pepijn Reinderink.