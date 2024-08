Alexandre Higounet

Même s’il n’a pu le matérialiser en prenant le coup gagnant, Julian Alaphilippe s’est montré de nouveau à son avantage et parmi les plus forts de la course lors de la Bretagne Classic disputée dimanche, quinze jours après sa deuxième place lors de la Clasica San Sebastian. De quoi inquiéter ses rivaux avant les championnats du monde.

Julian Alaphilippe, qui a officialisé il y a quelques jours son choix de signer avec l’équipe Tudor Cycling pour les trois prochaines saisons, apparaît déterminé à finir sa dernière année chez Soudal-Quickstep en boulet de canon. Heureux de pouvoir de nouveau lutter au plus haut niveau, comme l’a de nouveau confirmé sa deuxième place lors de la Clasica San Sebastian, où il n’a été dominé que par Marc Hirschi, le champion tricolore s’est mis dans une excellente dynamique.

Julian est en très grande forme

Hier dimanche, Julian Alaphilippe s’est de nouveau montré très à son avantage lors de la Bretagne Classic même s’il n’a pas accompagné Hirschi lorsqu’il s’est envolé à quelques kilomètres de l’arrivée. A plusieurs reprises, le double champion du monde a secoué le peloton dans le final, créant une vraie sélection mais sans qu’elle puisse déboucher sur le coup gagnant. Autant d’éléments qui annoncent une grande fin de saison du Français, qui espère décrocher – notamment – un troisième titre de champion du monde. Sur ce qu’il montre depuis les Jeux Olympiques, Alaphilippe apparaît en situation de pouvoir vraiment y jouer la victoire.

Il sera un grand favori

Interrogé sur les championnats du monde, Marc Hirschi, qui s’impose parmi les favoris après ses deux grandes victoires du mois d’août, ne s’y trompait d’ailleurs pas, le leader suisse déclarant dans des propos rapportés par L’Equipe : « Julian est en très grande forme, il est vraiment très bon et un grand favori pour les championnats du monde ». Outre les championnats du monde, Julian Alaphilippe pourrait également avoir l’occasion de chercher une grande victoire lors des deux classiques au Québec, le Grand-Prix de Québec et le Grand-Prix de Montréal, ainsi qu’au Tour de Lombardie, même si cela s’annonce plus complexe en Italie sachant qu’il devrait notamment y avoir au départ Tadej Pogacar, intouchable s’il arrive en grande forme.