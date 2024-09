Cyclisme - Vuelta : Ben O’Connor inatteignable !

Alexandre Higounet

Alors qu’il est toujours leader surprise de la Vuelta à quelques jours de l’arrivée, avec une minute d’avance sur Primoz Roglic, Ben O’Connor va devoir de nouveau résister aujourd’hui lors d’une grande étape de montagne arrivant aux Lacs de Covadonga. Mais le leader australien apparaît totalement imperméable à la pression de l’événement.

Depuis qu’il a pris le maillot de leader, à l’occasion de la sixième étape, Ben O’Connor, leader surprise de ce Tour d’Espagne, a toujours affiché une grande sérénité devant l’événement. Là où certains auraient sans doute mangé beaucoup d’influx devant la pression du maillot amarillo et la perspective inespérée de remporter la Vuelta, le leader australien a lui toujours positivité la situation, exprimant qu’il n’avait aucune pression sachant que personne ne l’attendait comme un vainqueur potentiel du Tour d’Espagne.

Un mental libéré de toute pression

Hier lundi, en conférence de presse à l’occasion de la journée de repos, Ben O’Connor a de nouveau affiché un tel état d’esprit, préférant positiver sur sa situation et sur ce qu’il est en train de vivre plutôt que de se laisser écraser par le poids de la perspective d’une victoire dans un Grand Tour et la crainte de ne pas saisir cette opportunité unique.

« Débuter la dernière semaine en tant que leader, c’est génial ! »

Le grimpeur australien de la Décathlon-AG2R LA Mondiale a ainsi affirmé dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Débuter la dernière semaine d'un Grand Tour en tant que leader, c'est génial et spécial. Je ne m'y attendais vraiment pas, mais je suis fier d'être dans cette position. La prise du maillot a amené un pic d'excitation, et maintenant, il faut travailler dur pour le garder autant que possible. Mener une course par étapes est une expérience complètement différente et que je n'avais jamais eu la chance de connaître avant. J'étais monté sur le podium de courses par étapes, j'ai même été proche d'en gagner, mais je n'avais jamais été en tête d'un Grand Tour. Ce que je vais retenir principalement de ça, c'est l'approche mentale de toute l'équipe et comment nous travaillons ensemble. Le podium, ça a toujours été l'objectif sur cette Vuelta. Avant la 6e étape, je pensais plus pouvoir faire un top 5, mais après cette étape, mes chances de faire un podium étaient plus fortes. J'espère que cette dernière semaine va bien se passer et que je serai à mon meilleur niveau. Ce qu'il me faut pour gagner ce Tour d'Espagne ? Je vais notamment avoir besoin d'être à mon top absolu mardi, ça va être une étape très difficile et très importante. Avec cette pénalité de 20 secondes et son retard, on peut être sûr que Primoz Roglic va tout donner mardi et tenter de revenir sur moi ». Insensible à la pression qui s’est abattue sur ces épaules, Ben O’Connor maximise en tout cas ces chances de résister à l’offensive de Roglic.