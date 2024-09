Cyclisme - Vuelta : Il a vécu l’enfer et s’en est sorti !

Alexandre Higounet

Dimanche, à l’occasion de la 15ème étape, Ben O’Connor, le leader surprise de la Vuelta, toujours accroché à son maillot rouge même s’il a vu son avance sur Primoz Roglic s’étioler au fil des jours, passait un nouvel obstacle d’importance avec un parcours montagneux ponctué par la terrible ascension du Cuitu Negru, longue de 18 kilomètres avec un final infernal dans les derniers kilomètres, où la pente ne passe jamais en-dessous de 10 % pour monter jusqu’à 20 % par endroits.

« Un des cols les plus horribles que j’ai eu à grimper »

Au final, le coureur australien de l’équipe Décathlon-AG2R La Mondiale est ressorti de cet enfer avec le maillot rouge sur le dos, perdant encore un peu de temps sur Roglic et les autres leaders, mais gardant tout de même plus d’une minute d’avance sur le Slovène, d’autant que ce dernier a été pénalisé de 20 secondes pour avoir profité trop longtemps de l’aspiration de la voiture de la Red Bull-Bora-Hansgrohe après un changement de vélo.

« C’était vraiment dégoûtant »

Après l’étape, Ben O’Connor n’a pas caché qu’il avait vraiment passé un sale moment dans les derniers kilomètres du Cuitu Negru, ce qui augmente encore sa joie d’en être sorti. L’Australien a ainsi expliqué, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « J'étais dans une bonne journée, même si c'est dommage d'avoir un peu craqué sur la fin. Le Cuitu Negru ? C'est assurément l'un des cols les plus horribles que j'ai eu à grimper, c'était vraiment dégoûtant. En réalité, il n'y a eu qu'une attaque, celle de Primoz (Roglic). Il était super impressionnant. Ensuite, c'était homme contre homme dans cette ascension dans laquelle on ne voyait rien à cause du brouillard. C'était rude ! Je suis toujours en rouge, je suis fier ! Cela fait maintenant 10 jours que je porte ce maillot de leader, c'est presque la moitié de la course ! Je peux juste être satisfait de moi et de mes coéquipiers. C'est vraiment un moment magique pour moi ».