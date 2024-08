Cyclisme - Vuelta : Roglic croit à sa remontée fantastique !

Alexandre Higounet

A l’occasion de la 11ème étape, exigeante et vallonnée, Primoz Roglic a mis ses actes en cohérence avec ses paroles en se portant à l’offensive dans le final, afin de reprendre au plus vite du temps au leader Ben O’Connor, une opération réussie. Le leader Slovène croit en sa remontée fantastique.

Comme prévu, et comme il l’avait annoncé en conférence de presse, Primoz Roglic n’a pas tardé à se porter à l’offensive dans cette Vuelta 2024, conscient qu’il lui fallait opérer un matraquage quasi quotidien pour faire flancher le leader surprise Ben O’Connor, qui disposait de quasiment quatre minutes d’avance sur ses poursuivants au matin de la onzième étape hier.

A l’attaque dès que possible

Au terme d’un final échevelé sur un parcours très exigeant, le leader slovène de la Red Bull-Bora-Hansgrohe, accompagné de plusieurs autres leaders dont Enric Mas et Richard Carapaz, a fini par faire flancher le leader australien de l’équipe Décathlon-AG2R La Mondiale, lui reprenant 35 secondes à l’arrivée. Au soir de l’étape, Primoz Roglic apparaissait déjà tourné vers l’avenir, déterminé à opérer une remontée fantastique et conscient qu’il était encore très loin du compte.

« Il reste encore plus de 35 secondes à récupérer »

Devant les micros, Roglic a clairement affiché sa satisfaction tout en mesurant le chemin restant à parcourir dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je dis toujours qu’il vaut mieux gagner que perdre, hein ? Il reste encore plus de 35 secondes à récupérer. Mais oui, évidemment, je suis vraiment content. Content de la façon dont ça s’est passé, content d'avoir les jambes et surtout content des gars. Nous avons fait une belle course. Au final, parfois on gagne un peu, parfois on perd, mais tant que nous exécutons ce que nous souhaitons, c’est une victoire pour nous. La situation était telle qu’elle était. Finalement, ça a bien fonctionné. C’était une belle journée ». Nul doute que le champion slovène ne devrait pas tarder à se porter de nouveau à l’attaque, probablement dès aujourd’hui alors que se profile une arrivée au sommet après plus de 15 kilomètres d’ascension. Un terrain idéal pour Roglic.