Cyclisme - Mercato : Visma-Lease A Bike répond à Red-Bull Bora Hansgrohe pour Van Aert !

Alexandre Higounet

Alors que la formation Red Bull-Bora Hansgrohe tournait autour de Wout Van Aert avec la perspective d’un contrat XXL, l’équipe Visma-Lease A Bike, qui avait déjà perdu Roglic l’hiver dernier, n’a pas voulu revivre le scénario et a rapidement réagi pour sécuriser une bonne fois pour toute la position de son champion belge…

Depuis plusieurs mois, le bruit circulait avec insistance qu’après Primoz Roglic, arrivé cette saison pour occuper le rôle de premier leader sur les Grands Tours, la Red Bull-Bora Hansgrohe envisageait de prendre un deuxième leader XXL à la formation Visma-Lease A Bike en la personne de Wout Van Aert.

Van Aert avait sans doute une offre de Red Bull-Bora Hansgrohe…

Armé d’une capacité financière étendue depuis l’arrivée de Red Bull, la formation allemande dispose de grandes ambitions et avait en effet coché, aux côtés de Remco Evenepoel, le nom de Van Aert parmi ses priorités pour les prochaines années. Des contacts ont probablement été menés à cet effet ces derniers mois.

La réaction de Visma-Lease A Bike laisse une faible part au doute

En tout cas, le fait est que la formation Visma-Lease A Bike a vivement réagi ces dernières semaines, au point d’arriver à un accord avec Van Aert pour un nouveau bail « à vie », à savoir que le coureur belge aura un contrat au sein de l’équipe hollandaise jusqu’à la fin de sa carrière. L’importance de l’accord et des efforts réalisés par la Visma-Lease A Bike, alors que le champion belge n’était même pas en fin de contrat cet hiver, témoignent du fait que l’hypothèse d’un départ de Van Aert chez Red Bull-Bora-Hansgrohe a clairement été sur la table. En attendant, les deux parties se félicitent bien sûr de cet accord novateur, dans des propos rapportés par Het Laatste Nieuws. Van Aert : « Je n'ai pas eu à réfléchir longtemps lorsque cette idée a été mise sur la table. Nous travaillons avec les meilleurs équipements et les meilleures personnes. Ensemble, nous cherchons toujours comment nous pouvons nous améliorer individuellement, mais aussi en équipe. Je dois à cela de nombreux succès. En dehors de cela, je me sens aussi chez moi au sein de cette équipe unique. Je veux garder ce sentiment. C'est pourquoi j'ai choisi de rester ici pour le reste de ma carrière, et ça me fait vraiment du bien ». Richard Plugge, le patron de Visma-Lease A Bike : « C’est unique dans notre sport. Wout est non seulement un grand coureur au palmarès fantastique, mais aussi quelqu'un qui promeut notre culture et un maillon indispensable dans notre équipe. C'est un leader et un coureur collectif, il rend également les autres membres de l'équipe meilleurs grâce à sa perspicacité et son charisme. Nous sommes très heureux de l’avoir dans notre équipe ».