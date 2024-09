Cyclisme - Mondial : Un atout pour Evenepoel face à Pogacar

Alexandre Higounet

Alors que Tadej Pogacar s’annonce comme l’ultra favori des championnats du monde qui se disputeront à Zurich, et que seul Remco Evenepoel apparaît réellement en mesure de contrarier ses plans, un élément pourrait jouer en faveur du leader belge. Analyse.

Tadej Pogacar s’annonce comme l’ultra favori des championnats du monde, qui se tiendront cette année à Zurich sur un parcours particulièrement vallonné et exigeant qui colle parfaitement aux qualités du Slovène. A l’occasion du Grand-Prix de Montréal, au profil relativement proche de celui de Zurich, Pogacar a littéralement écrasé ses concurrents, s’envolant dans l’avant-dernière bosse en décrochant tout le monde de sa roue. Au terme de la course, le champion slovène ne cachait pas qu’il était prêt pour son grand objectif mondial, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « C’était amusant de courir ici. L'équipe a fait un excellent travail. C’était exactement ce que nous souhaitions, alors bravo à eux. Je n'aurais pas pu faire cela sans l'équipe. Mes jambes étaient également très bonnes, donc c'est une belle journée. Je suis très content de cette victoire sur un parcours dur et chaud, je n'ai donc rien à redire aujourd'hui. Cette victoire donne un boost et un supplément de confiance pour les deux semaines à venir. J'ai vraiment hâte de disputer les Championnats du monde, je suis prêt pour Zurich ».

« Une seule personne au monde peut suivre Pogacar, c’est Remco »

Avec un Pogacar en grande forme et un parcours difficile, qui pourra réellement lutter pour la victoire ? La question occupe les esprits du peloton en vue de la course programmée fin septembre. Interrogé par le média flamand Het Laatste Nieuws, le Belge Tiejs Benoot a répondu sans détour : « Pogacar ose déjà y aller à deux tours de la fin à Montréal. Cela montre qu’il a beaucoup de confiance et qu’il sort de sa période de repos avec de bonnes jambes. Matteo (Jorgenson, ndlr) a tenté de le suivre, mais il s'est fait exploser. Cela prouve suffisamment que Pogacar va bien. Je pense qu’il n’y a actuellement qu’une seule personne au monde qui peut suivre Pogacar, s’il a de bonnes jambes, et c’est Remco. J’espère que ce sera le cas dans deux semaines ».

La Belgique au-dessus du lot

Et dans cette optique, Remco Evenepoel disposera d’un avantage non négligeable sur le Slovène : une équipe plus dense que celle de son adversaire, qui s’il disposera tout de même de grosses individualités à ses côtés comme Roglic ou Mohoric, n’aura pas une formation à la hauteur de l’armada belge, a priori dévouée au leader de la Soudal-Quickstep, comme l’a confirmé Benoot, habituel coéquipier de Wout Van Aert, appelé lui à un rôle de lieutenant à Zurich : « Dimanche était un indicateur pour la Coupe du Monde. Une course difficile, même sur un circuit local, avec à peu près le même dénivelé qu'en Suisse. Le bilan est positif. Je pense qu'à la Coupe du Monde, je pourrai jouer mon rôle dans le final et faire mon travail pour Remco ».