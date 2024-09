OM : Adrien Rabiot pousse un coup de gueule après son transfert

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir passé les cinq dernières saisons à la Juventus, Adrien Rabiot a décidé de revenir en Ligue 1, où il s’est engagé en faveur de l’OM. Au-delà de son passé d’ancien joueur du PSG, son choix a pu surprendre et être considéré par certains comme un déclassement. Un terme qui ne plaît pas à l’international français.

Formé au PSG, où il a fait ses débuts en professionnel, Adrien Rabiot est désormais un joueur de l’OM, lui qui était libre depuis le mois de juin et la fin de son contrat avec la Juventus. Présent en conférence de presse ce mercredi, le milieu de terrain âgé de 29 ans a expliqué son choix assez surprenant.

« Ils m'ont exposé le projet ambitieux de l'OM et j'ai adhéré tout de suite »

« Pourquoi ? En discutant beaucoup avec Mehdi Benatia, le coach, le président aussi, ils m'ont exposé le projet ambitieux de l'OM et j'ai adhéré tout de suite. C’est vrai que le coach a une certaine cote, on sait ce qu’il est capable de faire, le jeu qu’il a proposé et qu’il veut proposer. Pour moi, ça semble être un vrai beau challenge de pouvoir venir ici, avec une équipe jeune, de qualité, et pouvoir remplir les objectifs du club et mes objectifs personnels », a expliqué Adrien Rabiot.

« Un déclassement ? Ce n’est pas très gentil pour l’OM déjà »

Si son choix de rejoindre l’OM après être passé par le PSG et la Juventus peut être considéré comme un déclassement, l’international français (48 sélections) ne semble pas d’accord. « Un déclassement ? Ce n’est pas très gentil pour l’OM déjà », a ajouté Adrien Rabiot. « Comme je vous l’ai dit, il y a un projet ambitieux, des personnes qui sont là qui ont bien travaillé, qui ont des choses précises en tête. On a discuté, j’ai été convaincu rapidement. J’ai senti une détermination, une envie vraiment de m’avoir ici, de travailler avec moi, que je n’ai pas forcément senti dans d’autres clubs, avec d'autres offres que j’avais. Et ça c’est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Je suis très content, très enthousiaste d’être arrivé là. J’ai de grandes ambitions, le club en a aussi et je pense qu’on se rejoint sur ce point-là. »