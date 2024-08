Cyclisme - Vuelta : Roglic annonce la couleur

Alexandre Higounet

Alors qu’il pointe pour l’instant à la deuxième place du classement général, mais loin du leader de la course Ben O’Connor, qui dispose de quasiment quatre minutes d’avance, Primoz Roglic ne cache pas qu’il ne va pas tarder à se lancer à l’offensive pour reprendre du temps. Et avec lui d’autres grands leaders devraient embrayer.

Alors qu’arrivent plusieurs grands rendez-vous en montagne, ainsi que plusieurs étapes vallonnées et piégeuses, une grande bagarre est annoncée du côté de la Vuelta, pour l’instant dominée par un leader surprise, l’Australien de la Décathlon-AG2R La Mondiale Ben O’Connor, solidement installé à la première place avec quasiment quatre minutes d’avance sur le deuxième Primoz Roglic. Au point que l’hypothèse qu’il ramène le maillot rouge au bout des trois semaines, lui qui a déjà fini quatrième du Tour de France et du Tour d’Italie, apparait de plus en plus plausible.

Wout Van Aert annonce un « feu d’artifice » entre les leaders

Cependant, l’affaire est encore loin d’être faite d’autant que les grands leaders comptent en découdre au plus vite et attaquer le leader australien afin de lui reprendre du temps. Wout Van Aert, lui-même, avait déclaré hier soir, au terme de sa troisième victoire d’étape, qu’il s’attendait à un « feu d’artifice » entre les leaders.

« Mieux vaut attaquer que d’attendre la semaine prochaine »

Dans la foulée, Primoz Roglic a confirmé qu’il n’allait pas attendre pour lancer des offensives, conscient qu’il ne fallait pas tarder pour agresser Ben O’Connor et tenter de le déstabiliser. Le champion slovène et leader de la Red Bull-Bora-Hansgrohe a ainsi déclaré dans des propos rapportés par le site du Het Nieuwsblad : « Il faut avoir les jambes, c'est comme ça. Si vous n’avez pas cela, vous ne pouvez rien faire. Alors quand on a de bonnes jambes, mieux vaut attaquer plutôt que d'attendre la semaine prochaine où on risque d'avoir des mauvaises jambes ». De quoi augurer de grosses étapes dans les prochains jours, où plusieurs parcours très accidentés sont au programme. D’autant qu’outre Roglic, d’autres coureurs vont certainement se lancer à l’attaque, comme Enric Mas, très fort dans la grande étape de dimanche, ou encore Adam Yates et Richard Carapaz, tous deux auteurs d’un énorme raid en Andalousie et désormais sérieusement replacés au général.