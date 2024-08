Cyclisme - Vuelta : Un leader prêt à renverser la table

Alexandre Higounet

Alors qu’il a remporté la Vuelta l’an dernier, Sepp Kuss opère pour l’instant au second rang cette année, pas tout à fait au niveau des meilleurs. Mais le leader américain de la Visma-Lease A Bike reste optimiste et n’exclut pas de pouvoir renverser la table dans les prochains jours.

Vainqueur sortant de la Vuelta, Sepp Kuss traverse pour l’instant l’épreuve légèrement en retrait, pointant à plus de 8 minutes du leader Ben O’Connor, et dont le principal fait d’armes est pour l’instant son travail dans le final de la 7eme étape pour permettre à Wout Van Aert de dominer au sprint le groupe des leaders qui se disputait la victoire.

« Je suis surpris et heureux de m’en être sorti comme je l’ai fait »

Malgré tout, le leader américain de la Visma-Lease A Bike reste confiant et optimiste, et préfère se concentrer sur le verre à moitié plein, à savoir qu’il est certes légèrement en retrait mais sans être encore totalement hors du jeu au général. Kuss a notamment déclaré au site cyclingnews.com : « Si je ne regarde que moi, je suis plutôt heureux de la première semaine. J’étais plutôt solide chaque jour. Je n’ai jamais été super pour être à la lutte avec les meilleurs, mais je n’ai jamais eu de très mauvais jours non plus. Lors de la 9ème étape, je n’avais pas les meilleures sensations, mais j’ai été surpris et heureux de m’en être sorti comme je l’ai fait. C’est quelque chose sur lequel il faut s’appuyer ».

« Cette Vuelta a été plutôt dingue jusqu’à présent »

A l’image de Ben O’Connor ou d’Adam Yates et Richard Carapaz, qui se sont placés ou replacés au général après des raids offensifs en montagne, Sepp Kuss n’exclut pas de revenir tout proche du sommet au général en se lançant à l’attaque : « Pour l’instant, le principal est de voir comment ça se passe et d’avoir les jambes. Parce que si vous vous lancez, il vous faut réellement de bonnes jambes. Je dois voir si des opportunités s’ouvrent pour reprendre du temps ou gagner une étape. Cette Vuelta a été plutôt dingue jusqu’à présent, quasiment chaque jour. Alors j’attends pour un de ses jours pour voir ce que je peux en faire ».