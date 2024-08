Alaphilippe : Son transfert influencé par Marion Rousse ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2025, Julian Alaphilippe évoluera au sein d’une nouvelle formation. En effet, le transfert du Français a été officialisé, lui qui va donc quitter la Soudal Quick-Step pour rejoindre Tudor. Un nouveau défi pour Alaphilippe. Marion Rousse aurait-elle également un rapport avec ce choix de carrière ? Fabian Cancellara a évoqué le sujet.

Ça y est, l’avenir de Julian Alaphilippe est enfin réglé. Alors que les rumeurs étaient nombreuses concernant l’actuel coureur de la Soudal Quick-Step, le feuilleton est terminé. Il y a quelques jours maintenant, le transfert du compagnon de Marion Rousse a été officialisé. Alaphilippe s’est ainsi engagé avec Tudor. La directrice du Tour de France femmes aurait-elle d’ailleurs influencé ce transfert ?

« Comme dans tous les couples, ils en ont parlé ensemble »

Propriétaire de la formation Tudor et donc futur boss de Julian Alaphilippe, Fabian Cancellara a été interrogé par Le Figaro sur un quelconque rôle de Marion Rousse dans le choix de carrière du Français. A propos, il a alors répondu : « Vous savez, changer d’équipe, c’est aussi changer d’environnement, de cadre de vie. Marion connait bien Julian, elle sait qu’il a encore la motivation de faire du vélo et pendant combien d’années il peut encore l’exercer. Je pense que comme dans tous les couples, ils en ont parlé ensemble. Il a eu plusieurs propositions sur la table. Il a réfléchi et a dû en parler avec elle ».

« Il a décidé de nous rejoindre avec son coeur »

A propos du transfert de Julian Alaphilippe chez Tudor, Fabian Cancellara a également confié : « Nous nous sommes rapprochés de l’agence qui travaille pour lui. Elle nous a mis en relation. Julian a ensuite échangé avec différents membres de l’équipe comme notre chef du sportif qui lui ont présenté le projet. (…) De mon côté, je l’ai vu aux Jeux Olympiques et eu au téléphone. Lors de nos appels, je ne lui disais pas « viens, viens, viens », mais plutôt « Si tu ne viens pas chez nous, ce n’est pas grave. Il y aura de la déception, mais nous respecterons ta décision ». Je voulais qu’il soit content et fier de venir ici. Qu’il se sente bien pour pouvoir faire son travail correctement et prendre du plaisir. Il a décidé de nous rejoindre avec son coeur ».