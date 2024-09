PSG - Real Madrid : Mbappé en détresse, la raison est dévoilée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis plusieurs semaines, Kylian Mbappé est méconnaissable sur un terrain de football. Si ce n'est un doublé face au Bétis avant la trêve internationale, le joueur n'a pas affiché son meilleur visage, que ce soit avec le Real Madrid ou avec l'équipe de France. Selon Bixente Lizarazu, le PSG pourrait être responsable de cette méforme.

La série noire se poursuit pour Kylian Mbappé qui n’a certes pas débuté la rencontre face à la Belgique ce lundi, mais qui a eu deux occasions franches de but. Le joueur du Real Madrid est muet depuis cinq matches avec l’équipe de France et certains commencent à trouver le temps long à commencer par le public du Groupama Stadium, qui l’ont sifflé au moment de l’annonce de son nom.

Mbappé dans le dur à cause du PSG ?

Dans sa chronique pour L’Equipe, Bixente Lizarazu a tenté de trouver une explication. Et selon lui, son conflit avec le PSG a pu le déconcentrer. « Il vit une année difficile, qui a commencé avec le PSG et se prolonge en équipe de France. C'est pour moi la conséquence d'une situation incroyablement conflictuelle avec son ancien club, au cours de laquelle l'extrasportif a pris le pas sur le sportif. Pour moi, être footballeur, c'est penser aussi à préserver sa santé mentale. Si vous êtes préoccupé par des pensées externes, parasites, négatives, elles ont forcément une incidence sur votre mental et vous perdez votre force, votre énergie, votre plaisir. La guerre psychologique que le PSG et lui se sont livrés a eu un impact énorme, forcément » a confié le champion du monde 1998.

« Il a besoin de redevenir juste footballeur »

Selon lui, Mbappé doit se reconstruire, dans la sérénité. « D'une certaine manière, je pense que pour cela, il a besoin de redevenir juste footballeur, en pensant seulement à l'entraînement, au match, au jeu, à la récupération sans se disperser comme ce fut le cas la saison dernière. Il y a des moments dans une carrière où vous devez vous poser, vous recentrer sur vous-même, parce que vous avez des difficultés, déjà, à vous retrouver. Je pense que le capitaine des Bleus traverse un moment de ce type. Le meilleur de Mbappé remonte probablement à la Coupe du monde 2022 et c'est celui-là qu'on a besoin de revoir » a lâché Lizarazu.