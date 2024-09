C'est officiel, le nouveau projet Mbappé est lancé !

Jean de Teyssière

Cet été, Kylian Mbappé s’était lancé dans un grand projet : celui de racheter un club professionnel français. C’est désormais chose faite, lui détient désormais à 80% les parts du SM Caen, club de deuxième division. La DNCG a entériné le rachat et le clan Mbappé a nommé le premier président de cette nouvelle ère : Ziad Hammoud.

Kylian Mbappé s’est lancé dans un nouveau projet, celui de gérer un club professionnel. Avec son fonds d’investissement Coalition Capital, il a racheté 80 % des parts du SM Caen. Montant de la transaction : 15M€.

La DNCG valide le rachat de Kylian Mbappé

Ce lundi, les nouveaux propriétaires du SM Caen passaient devant la DNCG pour entériner le rachat. Un rachat validé par le gendarme financier qui a eu pour conséquence la tenue d’une assemblée générale à Caen. Tout est bouclé et Kylian Mbappé est officiellement propriétaire du SM Caen.

Ziad Hammoud nommé président de Caen

La première décision du clan Mbappé a été de nommer Ziad Hammoud comme président du club. L’homme d’affaires est très apprécié de Kylian Mbappé et sa famille, lui qui avait dirigé sa société d’image. Il ne reste maintenant plus qu’à voir jusqu’où ira ce projet. La future priorité sera certainement de remonter en Ligue 1, que le club n’a plus connu depuis sa relégation en 2019.