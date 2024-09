Cristiano Ronaldo : L'aveu du Real Madrid sur Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Real Madrid a trouvé sa nouvelle tête de gondole. Six ans après le départ de Cristiano Ronaldo, le club espagnol a misé gros sur Kylian Mbappé, arrivé libre, mais qui a obtenu un contrat juteux. Contrairement à l'international portugais, l'ancien joueur du PSG aurait surpris par sa simplicité et sa gentillesse au sein du vestiaire merengue.

C’est enfin devenu une réalité. Après un feuilleton interminable de plusieurs années, Kylian Mbappé s’est enfin engagé avec le Real Madrid. Sous le maillot du PSG, l’international français était arrivé à la fin d’un cycle, et son départ vers l’Espagne était la suite logique de son parcours professionnel. « Je rêvais de jouer au Real Madrid depuis des années, aujourd’hui mon rêve est exaucé et je suis particulièrement heureux » avait-il lâché au moment de sa présentation. Une arrivé qui ne s’est pas faite dans une totale sérénité. Certaines voix craignaient des tensions dans le vestiaire après l’arrivée d’un égo aussi important. Mais les doutes ont très vite été dissipés.

Mbappé a été adopté dans le vestiaire

Contactée par The Athletic, une source au sein du Real Madrid confirme les rumeurs sur l’adaptation réussie de Mbappé. « C'est comme on pouvait s'y attendre : une adaptation à une équipe qui a beaucoup changé et dans laquelle il doit trouver sa place. Et il la trouve » a-t-elle confié. Un autre membre du club espagnol modère ces propos. « Est-ce que ça a été aussi idyllique que ce que l'on a rapporté ? Non, mais ce n'est pas non plus une tragédie ou quelque chose d'inquiétant » a-t-il lâché.

Mbappé se démarque de Ronaldo

Rien à voir donc avec un Cristiano Ronaldo par exemple, qui attiré la lumière au dépend de ses coéquipiers. « Je pensais qu'il aurait beaucoup plus d'ego, mais ce n'est pas le cas. Ici, nous avions Cristiano (Ronaldo), l'un de ces joueurs avec le statut de superstar mondiale , mais le caractère de Kylian est totalement différent de Cris » a confié un habitué de Valdebebas au média anglais. Une autre source confirme :« J'ai seulement entendu dire qu'il était complètement normal et qu'il n'était pas arrogant ou quoi que ce soit - ce qui est déjà une nouvelle, je dirais ». Mbappé ne pouvait rêver meilleurs compliments.