Tragédie avec Mbappé, le Real Madrid dénonce un mensonge

Arrivé au Real Madrid cet été après sept ans passés au PSG, Kylian Mbappé se serait, très vite, fondu dans la masse. L'intégration de l'international français aurait été idéale selon la presse espagnole, envolant définitivement les craintes sur de possibles tensions. Mais selon des sources au sein du club, l'adaptation du joueur n'aurait pas été aussi idyllique.

Nouvelle saison et nouveau départ pour Kylian Mbappé. Après sept années au PSG, l’international français a voulu changer de routine, mais surtout réaliser son rêve de gosse en signant un contrat de cinq ans avec le Real Madrid. Un départ espéré, mais aussi aussi craint par la presse espagnole et le vestiaire merengue. Allait-il prendre la grosse tête ? Les doutes ont très vite été dissipés. Selon les médias ibériques, l’adaptation de Mbappé aurait été idéale. Vraiment ?

« Est-ce que ça a été aussi idyllique ? Non »

Car une source au sein du Real Madrid laisse entendre que l’intégration de Mbappé n’a pas été aussi fluide qu'annoncé. « Est-ce que ça a été aussi idyllique que ce que l'on a rapporté ? Non, mais ce n'est pas non plus une tragédie ou quelque chose d'inquiétant » a-t-elle déclaré à The Athletic. Elle a souhaité conserver l'anonymat pour éviter de réveiller les tensions et éviter les malentendus.

Mbappé prend ses marques

Une autre source anonyme tempère et indique que Mbappé trouve doucement ses marques au sein de la formation merengue. « C'est comme on pouvait s'y attendre : une adaptation à une équipe qui a beaucoup changé et dans laquelle il doit trouver sa place. Et il la trouve » a-t-elle confié au média anglais. Également contactées, des sources au sein du staff de Carlo Ancelotti décrivent un garçon souriant et « intelligent ». Malgré quelques différends, Mbappé semble avoir trouvé sa place au sein du Real Madrid. Il n’y a plus qu’à confirmer sur le terrain. Dernièrement, il a inscrit un doublé face au Bétis. Le chemin est long, mais les prémices d'un parcours réussi sont observés.