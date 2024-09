Deschamps explique son choix pour Mbappé

Amadou Diawara

Ce lundi soir, Didier Deschamps a composé un XI inédit pour défier la Belgique. En effet, le sélectionneur des Bleus a décidé de laisser Kylian Mbappé et Antoine Griezmann sur le banc au coup d'envoi. Interrogé après la victoire de son équipe, Didier Deschamps a justifié son choix.

Sans surprise, Kylian Mbappé a été aligné d'entrée face à l'Italie ce vendredi soir. Toutefois, le capitaine de l'équipe de France était sur le banc des remplaçants au coup d'envoi du choc face à la Belgique ce lundi soir, tout comme Antoine Griezmann.

Mercato : Il refuse une offre «en or» pour le Real Madrid ! https://t.co/ZuBeZQUG3U pic.twitter.com/QRIjdP1Pqs — le10sport (@le10sport) September 10, 2024

Mbappé était remplaçant contre la Belgique

Présent en conférence de presse après la victoire de la France face à la Belgique ce lundi soir (2-0), Didier Deschamps a expliqué pourquoi il n'avait pas titularisé Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, les deux leaders de son équipe.

«C’est de la gestion, de la rotation»

« Montrer qu’il y a une vie en dehors de Mbappé et Antoine Griezmann, entrés à l’heure de jeu, était-il important ? Oui. Il ne s’agit pas de les rayer. C’est de la gestion, de la rotation. Antoine devait commencer ce match-là et pas le premier (contre l’Italie). C’est un groupe avec de très bons adversaires. Cela met encore plus en valeur sur ce que nous avons fait ce soir », a confié Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France.