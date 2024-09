Mbappé : France 98 hallucine et le dézingue

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si cela ne va déjà pas trop sportivement poru Kylian Mbappé, voilà que le capitaine de l'équipe de France se retrouve au coeur de la tourmente pour sa communication. En effet, certaines de ses réponses lors de sa dernière conférence de presse sont à l'origine d'une polémique. Et voilà que Bixente Lizarazu, champion du monde 1998, a un peu plus enfoncé Mbappé à ce propos.

Jeudi dernier, Kylian Mbappé s'est présenté en conférence de presse à la veille de France-Italie. Alors que l'ex-joueur du PSG allait faire son retour au Parc des Princes à cette occasion, voilà qu'il a suscité la polémique pour ses réponses devant les journalistes. Quels sont alors les propos qui ont posé problème ? « Maintenant, quel accueil demain, je n'attends pas grand-chose. Ça m'est égal (...) Je suis à un stade de ma vie et de ma carrière où je ne constate plus. Je viens, je joue, j'essaie de faire de mon mieux, d'aider l'équipe. Ce que pensent les gens est le cadet de mes soucis », avait notamment lâché Mbappé.

« Surpris et gêné »

Depuis, ça s'emballe autour de Kylian Mbappé, qui en prend pour son grade concernant ses réponses. Et ce lundi, pour L'Equipe, Bixente Lizarazu a un peu plus égratigné le joueur du Real Madrid, lâchant : « La conférence de presse de Kylian Mbappé d'avant France - Italie, jeudi, m'a surpris et gêné. Les mots utilisés étaient inappropriés, pas ceux d'un leader et encore moins ceux d'un capitaine. Vous ne pouvez pas être insensible au ressenti des supporters de l'équipe de France, aux frustrations qu'ils peuvent nourrir, aux interrogations qu'ils peuvent avoir. Vous devez essayer d'y répondre, leur donner de l'espoir, ça fait partie du boulot et du lien affectif qu'il faut avoir avec son public ».

« Mbappé est souvent très bon en com' mais jeudi, je pense qu'il s'est trompé »

« Kylian Mbappé est souvent très bon en com' mais jeudi, je pense qu'il s'est trompé. Peut-être est-il moins serein que d'habitude, plus tendu parce qu'il tarde à retrouver la meilleure version footballistique de lui-même. D'une certaine manière, je pense que pour cela, il a besoin de redevenir juste footballeur, en pensant seulement à l'entraînement, au match, au jeu, à la récupération sans se disperser comme ce fut le cas la saison dernière », a poursuivi le champion du monde 1998 avec l'équipe de France.