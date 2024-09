Mbappé - Griezmann : Une décision fracassante de Deschamps ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après la défaite face à l'Italie, l'équipe de France va tenter de relever la tête ce lundi soir face à la Belgique. La question est maintenant de savoir quelle équipe Didier Deschamps décidera d'aligner pour l'occasion. Et voilà que selon certaines indiscrétions, le sélectionneur des Bleus pourrait prendre une décision radicale avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann.

Face à l'Italie, l'équipe de France a montré un bien triste visage et cela s'est soldé par une défaite (1-3). Censés être les leaders de la sélection, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann sont passés à côté de leur rencontre. Et voilà que face à la Belgique, on ne devrait pas les voir, du moins pas dès le coup d'envoi.

Mbappé et Griezmann sur le banc ?

C'est sur le banc de touche que Kylian Mbappé et Antoine Griezmann devraient démarrer la rencontre face à la Belgique ce lundi. En effet, selon les informations de RMC, Didier Deschamps, qui voudrait voir un maximum de joueurs pendant ce rassemblement de septembre, pourrait ainsi se priver de ses deux stars. Comme le Real Madrid l'aurait souhaité, Mbappé pourrait alors être laissé au repos.

Quel 11 pour l'équipe de France ?

A quoi ressemblera alors l'équipe de France face à la Belgique ce lundi ? RMC annonce la composition suivante pour les Bleus : Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Digne - Fofana, Koné - Dembélé, Olise, Kolo-Muani - Thuram.