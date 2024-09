Zidane - Équipe de France : Une date se précise pour son arrivée ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après un Euro 2024 compliqué dans le jeu malgré un résultat final assez satisfaisant, l'Equipe de France n'a pas démarré la saison 2024-2025 de la meilleure des manières. Au-delà du résultat, c'est surtout la manière qui interroge puisque de nombreux observateurs font état d'un certain lien brisé. A tel point que la fin du mandat de Didier Deschamps est dans toutes les têtes même s'il ne s'agit sûrement pas du bon moment.

Alors qu'il aurait pu quitter son poste de sélectionneur de l'Equipe de France après la Coupe du monde 2022, Didier Deschamps a décidé de poursuivre l'aventure. Mais en ce moment, beaucoup aimeraient le voir quitter ce poste pour sûrement laisser la place à un certain Zinédine Zidane. Toutefois, il paraîtrait bien surprenant que la Ligue des nations ait raison de lui.

Équipe de France : En pleine galère, Deschamps annonce du changement ! https://t.co/IVWbnGEEB7 pic.twitter.com/Em63Ex4ocB — le10sport (@le10sport) September 8, 2024

« Ce n’est pas le bon moment »

Didier Deschamps profite de cette compétition pour essayer de nouvelles choses et il avait annoncé ses objectifs d'entrée. La victoire n'est pas forcément importante même s'il n'est jamais satisfaisant de perdre. « Deschamps menacé en cas de défaite ? Pour moi, non. Il y a un moment pour ça, c’est après une grande compétition. En cas de succès aussi, on peut partir avec la gloire, ou après une compétition ratée. Là ce n’est pas le bon moment, il y a un cycle de deux ans, je pense qu’il doit aller jusqu’à la Coupe du Monde » assure Frédéric Antonetti pour le Canal Football Club.

Pas de départ avant 2026 ?

Malgré la défaite en demi-finales de l'Euro 2024, Didier Deschamps reste bien en place à son poste de sélectionneur et devrait bien continuer jusqu'à la prochaine Coupe du monde sauf catastrophe. Evidemment, le favori à sa succession n'est autre que son ancien coéquipier, Zinédine Zidane, désigné depuis un moment comme le suivant à ce poste.