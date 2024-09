Équipe de France : En pleine galère, Deschamps annonce du changement !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dominée pour son entrée en lice dans cette Ligue des nations 2024-2025 face à l'Italie, l'Equipe de France a confirmé de récents problèmes qu'il va falloir régler. Didier Deschamps a opté pour des choix forts pour la rentrée, lui qui a été obligé de jongler avec les blessures des uns et des autres. L'objectif n'est pas forcément de gagner mais surtout de construire avec de nouveaux éléments, comme l'a rappelé le sélectionneur.

Auteurs d'un démarrage compliqué lors de la Ligue des nations, les Bleus affronteront la Belgique lundi soir pour leur deuxième match. Didier Deschamps est arrivé avec des objectifs clairs lors de cette première trêve internationale de la saison et visiblement, il ne compte pas forcément changer de stratégie.

Deschamps respecte son cadre

En faisant appel à de nouvelles têtes pour ce rassemblement de l'Equipe de France, Didier Deschamps avait une idée derrière la tête. En effet il veut profiter de l'occasion pour mettre en lumière plusieurs joueurs et faire tourner son effectif. «J'ai annoncé clairement le cadre que j'avais fixé. Je considère que ces six matches (de Ligue des nations) doivent servir à incorporer de nouveaux joueurs et répartir les temps de jeu de par la proximité des rencontres. La difficulté est augmentée par le fait de jouer l'Italie et la Belgique. On a pris trois buts, donc il y a eu des problèmes défensifs sur le premier match. Je vais mettre le conditionnel, mais en mettant les quatre qui sont habitués à jouer et qui ont joué l'Euro, ça aurait probablement amené à plus de sécurité. À l'Euro, certains n'ont pas joué. Si c'est pour en prendre certains qui passent une semaine avec nous en ne les faisant entrer que cinq ou 10 minutes… Et ce même si je ne les mets pas dans la facilité. Et j'assume ça, et les conséquences, sans chercher d'excuse sur la performance collective ou le résultat » a expliqué Deschamps en conférence de presse.

Une compétition pour bâtir de nouvelles fondations ?

Alors que la France avait remporté l'édition 2020-2021, la Ligue des nations ne représenterait pas un immense défi aux yeux de Didier Deschamps et c'est pour cette raison qu'il opte pour cette stratégie. « Comme pour Michael (Olise), on aurait pu aller graduellement et le faire rentrer pour 15 minutes. C'est bien aussi qu'il ait pu commencer un match. Si le calendrier était différent et qu'on avait les éliminatoires de la Coupe du monde, je n'aurais pas choisi ce cap, c'est sûr. Ni sur le premier ni le deuxième match. Le résultat de vendredi est négatif. Je ne pense toutefois pas à moi, à me sécuriser. Je prends ce cap car je considère qu'il faut en passer par là quitte à avoir des conséquences que j’assume » conclut-il.