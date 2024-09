Malaise en équipe de France, une star interpelle Deschamps

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

S’il réalise un bon début de saison avec l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann connait plus de problèmes avec l’équipe de France. Depuis l’Euro, le numéro 7 des Bleus galère en sélection. Un malaise évoqué par le principal intéressé. Griezmann en a alors profité pour interpeller Didier Deschamps à propos de sa position sur le terrain.

Longtemps désigné comme le chouchou de Didier Deschamps en équipe de France, Antoine Griezmann a perdu de sa superbe en sélection. Depuis l’Euro, le joueur de l’Atlético de Madrid n’est plus aussi indiscutable et quand il est sur le terrain, ses performances sont loin d’être les meilleures. Et si tout cela n’était à cause de sa position sur le terrain ? Baladé un peu partout, Griezmann a prévenu le sélectionneur des Bleus à ce propos.

« J’ai besoin de ça pour me sentir bien mentalement »

Interrogé par Téléfoot ce dimanche, Antoine Griezmann a fait passer un message fort sur son positionnement sur le terrain : « Ma meilleure position en équipe de France ? Moi ça a toujours été dans l’axe, cette sensation de liberté. J’ai besoin de ça pour me sentir bien mentalement ».

« Si je suis heureux, tout va bien »

« Mon jeu passe énormément par ma tête, mon mental. Si je suis heureux, tout va bien. Si j’ai des doutes et des questions, on le voit direct. C’est ce qui est arrivé à l’Euro. Il faut que je sois libre dans ma tête, heureux et être au cœur du jeu pour me régaler et régaler les autres », a enchainé Griezmann. Didier Deschamps est prévenu.