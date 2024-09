Equipe de France : Zidane, Benzema… Deschamps va refaire le coup ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Sélectionneur de l’équipe de France depuis maintenant plus de 12 ans, Didier Deschamps est de plus en plus contesté, alors que Zinédine Zidane attend toujours son tour. Ce n’est pas la première fois que l’ancien entraîneur de l’OM est remis en question depuis qu’il est à la tête des Bleus, ce qui avait déjà été le cas en 2013, lors du barrage face à l’Ukraine, et en 2021, avant de rappeler Karim Benzema.

Après un Euro 2024 au cours duquel le jeu de l’équipe de France a été particulièrement critiqué, cette dernière s’est inclinée vendredi lors de la réception de l’Italie (1-3), pour le compte de la première journée de Ligue des Nations. Ce qui ne renforce pas la position de Didier Deschamps, lui qui est le sélectionneur des Bleus depuis plus de 12 ans et doit régulièrement faire face aux rumeurs indiquant que Zinédine Zidane convoite son poste.

L’équipe de France fait peur, le plan de Deschamps dévoilé ? https://t.co/5q1HP7M3tp pic.twitter.com/MQZwbh71O2 — le10sport (@le10sport) September 8, 2024

Des décisions radicales en 2013

Mais ce n’est pas la première fois depuis le début de son mandat que Didier Deschamps doit faire face à ce genre de situation. Comme le rappelle L'Équipe, le technicien français de 55 ans était sur la sellette en 2013, lors du barrage de Coupe du monde face à l’Ukraine. Battus à l’aller (2-0), les Bleus avaient réussi à retourner la situation au retour en s’imposant 3-0 au Stade de France. L’échec d’une qualification pour le Mondial 2014 aurait été fatal pour Didier Deschamps, qui a su redresser la situation en faisant des choix forts, comme se passer de Samir Nasri et Éric Abidal.

Le retour de Benzema en 2021

L’autre période de turbulence était en 2021, après l’élimination dès les huitièmes de finale de l’Euro contre la Suisse (3-3, 4-5 aux t.a.b.). Une compétition pour laquelle Didier Deschamps avait décidé de rappeler Karim Benzema, ce qui n’avait plus été le cas depuis octobre 2015. Le salut du sélectionneur de l’équipe de France était notamment passé par là, en changeant son système avec un style plus offensif, passant à une défense à trois, afin de mieux intégrer le Ballon d’Or 2022 devant avec Kylian Mbappé. L’échec de l’Euro s’était en revanche suivi du sacre en Ligue des Nations contre l’Espagne (2-1), puis un an plus tard de la défaite face à l’Argentine en finale de la Coupe du monde 2022 (3-3, 4-2 aux t.a.b.). Reste à savoir si Didier Deschamps réussira une nouvelle fois à trouver les solutions pour redresser une situation qui n’est pas à son avantage.