Equipe de France : Riolo balance en direct sur Zidane !

Après la défaite de l'équipe de France face à l'Italie lors de la première journée de Ligue des Nations (1-3), Daniel Riolo était remonté contre Didier Deschamps. Le sélectionneur, dont le contrat court jusqu'au Mondial 2026, aurait dû quitter le navire bleu après l'Euro selon lui. Surtout que Zinédine Zidane serait sur les starting-blocks pour le remplacer.

Ce n’est pas la copie rendue par l’équipe de France ce vendredi qui atténuera les critiques sur le niveau de jeu du groupe tricolore et sur l’avenir de Didier Deschamps. Après la défaite face à l’Italie, Daniel Riolo n’a pas épargné le sélectionneur, dont le contrat court jusqu’en 2026, mais dont le discours ne passerait plus dans le vestiaire.

«Le discours de Deschamps est usé»

« Aujourd’hui, le discours de Deschamps est usé jusqu’à la corde et plus personne n’adhère. Comme il est dans un renouvellement avec de nouveaux joueurs, ça va être encore plus compliqué. Il n’a plus la main avec les nouveaux. Ses méthodes à la papa et ses vieux entraînements dépassés ne prendront plus » a confié Riolo sur RMC.

Zidane attendrait le feu vert

Selon lui, Deschamps aurait dû laisser sa place à Zidane après l’Euro en Allemagne. « On savait que c’était le bout de l’histoire et qu’il fallait changer, mais il n’a pas voulu changer. On va encore l’avoir à la tête des Bleus alors que Zidane était prêt. Tant pis, on ira au bout de l’histoire avec lui, c’est triste » a-t-il confié.