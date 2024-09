L’équipe de France s’effondre, Deschamps explique pourquoi

Alexis Brunet

L’équipe de France a complètement raté sa rentrée. Vendredi soir, les Bleus affrontaient l’Italie au Parc des princes et ils se sont inclinés sur le score de trois buts à un. Les partenaires de William Saliba ont pris l’eau en défense, alors que cela était l’un des seuls points forts à l’Euro. En conférence de presse, Didier Deschamps a tenté d’expliquer une telle différence.

Kylian Mbappé aurait espéré un meilleur dénouement pour son retour à Paris avec l’équipe de France, après son départ du PSG vers le Real Madrid cet été. Pour leur premier match depuis l’élimination à l’Euro, les Bleus se sont lourdement inclinés 1-3 face à l’Italie.

La défense a pris l’eau

Même si Kylian Mbappé et globalement toute l’attaque de l’équipe de France, excepté Bradley Barcola, ont rendu une pâle copie, c’est surtout la défense des Bleus qui a semblé en difficulté. Alors que les hommes de Didier Deschamps n’avaient concédé que trois buts lors de l’entièreté de l’Euro, ils en ont encaissé trois en un seul match, face à l’Italie.

« Ce n’est pas la même défense »

En conférence de presse, Didier Deschamps a tenté de justifier cette mauvaise performance de l’arrière-garde de l’équipe de France. Pour le sélectionneur des Bleus, cela s’explique car il n’a pas aligné la même défense qu’à l’Euro et il y avait donc moins d’automatismes. Ses propos sont rapportés par Le Parisien. « Ce n’est pas la même défense. Si je veux plus de tranquillité, je mets les quatre (de l’Euro). C’est le moment de donner du temps de jeu un maximum. En termes d’automatismes, ceux qui ont fait l’Euro ont plus d’automatismes. C’est ma responsabilité. Je ne vais pas changer ma vision des choses sur le prochain match malgré le résultat. Ce n’est pas que la défense. C’est aussi le positionnement. » Reste à voir si Didier Deschamps décidera d’aligner de nouveau une défense expérimentale face à la Belgique lundi ou bien s’il fera confiance aux titulaires de l’Euro.