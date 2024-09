Transferts : Le PSG rêve d’un joueur qui veut marquer l’histoire !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’on attendait l’arrivée d’un gros nom pour remplacer Kylian Mbappé sur le flanc gauche de l’attaque, le PSG s’est finalement montré assez calme sur le mercato. Pourtant, les pistes n’ont pas manqué et le club rêvait notamment d’un très gros coup avec Lamine Yamal, qui ne manque pas d’ambitions pour la suite de sa carrière.

Sacré avec l’Espagne à l’Euro 2024, Lamine Yamal a changé de statut en l’espace de quelques semaines, et ce alors qu’il sortait déjà d’une saison impressionnante avec le FC Barcelone du haut de ses 16 ans (il en a désormais 17). Ce qui n’a pas forcément étonné le PSG, qui observe le crack espagnol depuis plusieurs années maintenant, au point de songer à son recrutement pour remplacer Kylian Mbappé comme l'expliquait Le Parisien durant l'été. Aucune offensive concrète n’a cependant eu lieu malgré un fort intérêt de Luis Campos et Luis Enrique, le FC Barcelone écartant tout transfert.

« Je veux marquer le foot de mon empreinte ! »

C’est donc au Barça que Lamine Yamal va poursuivre sa carrière, son contrat courant actuellement jusqu’en 2026. Et en Catalogne ou ailleurs, ses ambitions sont énormes. « Je veux marquer le foot de mon empreinte ! Faire partie des 30 finalistes du Ballon d’Or et être à 17 ans l’un des principaux candidats au Trophée Kopa est un rêve, confie-t-il dans le nouveau numéro de France Football. Je suis le plus jeune de l’histoire à y parvenir et cela me motive encore plus. Je suis ravi de battre des records. J’ai vécu une année incroyable avec le Barça, et ces nominations ne sont que le début ».

Le PSG va-t-il se positionner sur Lamine Yamal ?

Le PSG décidera-t-il de tenter sa chance dans un avenir proche pour Lamine Yamal ? S’il est très intéressé, le club de la capitale avait en revanche démenti cet été l’existence d’une offre de 250M€ pour s’attacher les services de l’ailier espagnol, soit plus que le montant déboursé en 2017 pour le transfert de Neymar (222M€), qui reste à ce jour le plus cher de l’histoire du football.