L’équipe de France fait peur, le plan de Deschamps dévoilé ?

Thomas Bourseau

La bande de Kylian Mbappé ne semble plus être la grande menace qu’elle était encore il y a quelques mois. Ses dernières sorties face aux grandes nations européennes l’ont prouvé, à l’image de la défaite concédée face à l’Italie. Néanmoins, c’est un rite de passage nécessaire pour certains jeunes joueurs aux yeux du sélectionneur Didier Deschamps à l’approche de la Coupe du monde 2026.

L’équipe de France n’est plus si effrayante que par le passé contre les grosses cylindrées européennes. Il n’y a qu’à faire un point sur cette année 2024 avec une défaite en mars face à l’Allemagne en amical (2-0), un nul contre les Pays-Bas (0-0), une victoire poussive contre la Belgique (1-0), aux tirs au but face au Portugal et un revers en demi-finale de cet Euro contre l’Espagne (2-1).

Objectif Coupe du monde pour Deschamps

Ce vendredi 6 septembre, les hommes de Didier Deschamps ont une nouvelle fois été battue par un grand nom du football européen : l’Italie (3-1), et ce, pour la première fois depuis l’Euro 2008. Pour ce rassemblement de septembre, le sélectionneur des Bleus a fait le choix de compter sur certains jeunes éléments en rappelant Bradley Barcola, mais en offrant sa première cape à Michael Olise notamment. Manu Koné figure dans cet effectif pour permettre à Didier Deschamps de préparer la Coupe du monde 2026.

Le baptême de feu italien obligatoire pour les jeunes joueurs avant le Mondial ?

Selon L’Équipe, le Mondial 2026 est le grand objectif de Didier Deschamps. Au point où le sélectionneur de l’équipe de France croirait pertinemment que ses jeunes éléments assez inexpérimentés doivent effectuer ce rite de passage, à savoir des revers comme ceux face à l’Italie, dans le but d’arriver dans les meilleures conditions possibles pour la Coupe du monde à venir. Reste à savoir si la tactique du sélectionneur s'avérera payante pour ce qui sera sans doute sa dernière compétition au vu de son contrat courant jusqu'à ladite Coupe du monde.