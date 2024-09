Équipe de France : Prêt à tout plaquer ? Griezmann met les choses au clair !

Thomas Bourseau

L’équipe de France est chère à Antoine Griezmann de son propre aveu. Et bien qu’il n’ait pas réalisé la compétition de sa vie pendant l’Euro 2024 en Allemagne, le champion du monde 2018 affirme qu’il n’allait pas prendre la même décision qu’Olivier Giroud malgré les difficultés rencontrées. Une retraite internationale n’est pas entrée en ligne de compte.

Antoine Griezmann a longtemps été le « chouchou » de Didier Deschamps. Ce fut avoué en interview par le sélectionneur et une nouvelle fois démontré via une image d’archive diffusée pendant l’émission de ce dimanche de Téléfoot. Cependant, la relation entre les deux hommes semble s’être effritée ces derniers mois.

Antoine Griezmann avoue avoir vécu un Euro difficile

Au point où Antoine Griezmann n’ait pas été titularisé face à la Pologne et l’Espagne. Ce qui l’a touché comme il l’a lui-même révélé à Téléfoot. Mais cela ne l’a pas fait remettre en cause son avenir en équipe de France au terme d’un Euro compliqué sur le plan personnel à ses yeux.

Griezmann assure «qu’il n’est pas question» d’une retraite internationale

Trop attaché à l’équipe de France depuis sa plus tendre enfance, Griezmann n’a pas songé à imiter son ami Olivier Giroud en prenant sa retraite internationale après l’Euro en Allemagne comme révélé à Téléfoot. « Si arrêter l’équipe de France m’a traversé après l’Euro ? Non, parce que pour moi l’équipe de France est quelque chose de très important, c’est une fierté. J’ai toujours eu envie de jouer pour l’équipe de France, même depuis petit. Il y a la vidéo qui sort où je cours derrière les joueurs de 98 pour avoir une signature. Donc pour moi non, il n’est pas question de ça (ndlr la retraite internationale) ».