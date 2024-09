Equipe de France : Coup de gueule en interne, Mbappé et Griezmann visés ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Le ton est monté dans le vestiaire de l’équipe de France vendredi soir après la défaite face à l’Italie (1-3). Mike Maignan a pris la parole, critiquant l’attitude collective, mais également celle de certains joueurs. Un message qui pourrait être adressé à Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, dont les performances en Bleu déçoivent depuis plusieurs mois.

« C’est clair que je le vis mal, le groupe le vit mal. » Vendredi soir, l’équipe de France disputait son premier match depuis la défaite en demi-finale de l'Euro 2024 face à l’Espagne (2-1). Opposés à l’Italie, pour le compte de la première journée de Ligue des Nations, les Bleus se sont inclinés au Parc des Princes (1-3). Une défaite inquiétante et qui n’a pas plu à Mike Maignan. Avant de se présenter en zone mixte, le gardien de l’équipe de France a poussé un coup de gueule dans le vestiaire.

Maignan fustige l’attitude de l’équipe de France

D’après les informations de L'Équipe, Mike Maignan a fait un discours d’environ deux minutes après la défaite face à l’Italie, expliquant notamment que selon lui seulement deux joueurs de la Squadra Azzurra auraient leur place en équipe de France, mais que les hommes de Luciano Spalletti avaient mis plus d’envie et d’agressivité. Le portier de l’AC Milan a aussi remis en question l'attitude collective de l’équipe de France et critiqué le comportement de « starlette » de certains joueurs.

Mbappé et Griezmann visés par Maignan ?

Reste à savoir à qui ce message était destiné. L'Équipe avance deux noms potentiels, ceux de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, qui ne se sont d’ailleurs pas exprimés après le monologue de Mike Maignan. Le comportement indolent du capitaine de l’équipe de France ne serait pas passé inaperçu en interne, tandis que les performances de son vice-capitaine déçoivent depuis l’Euro 2024 et qu’il n’a pas toujours fait les efforts habituels contre l’Italie. En zone mixte, Mike Maignan s’était tout de même voulu positif et se projetait déjà sur la Belgique lundi : « Il n’y a pas à être inquiet. C’est la compétition, c’est comme ça. Quand on perd un match, ce n'est pas la fin du monde. Il faut se reprendre et faire mieux le prochain. »