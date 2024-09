Equipe de France : Un cadre de Deschamps se lâche après la débâcle

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pour son premier match de Ligue des Nations, l’équipe de France s’est largement inclinée vendredi soir lors de la réception de l’Italie (1-3). Au-delà du résultat, les Bleus ont affiché un visage inquiétant face à la Squadra Azzurra et devront se reprendre lundi contre la Belgique, comme l’a confié Mike Maignan après la rencontre.

De retour après sa défaite en demi-finale de l’Euro 2024 contre l’Espagne (2-1), l’équipe de France s’est inclinée face à l’Italie lors de la première journée de la Ligue des Nations (1-3). Un match qui avait démarré par l’ouverture du score de Bradley Barcola après seulement 12 secondes de jeu, avant que les Bleus ne sombrent et finissent par s’incliner (1-3).

«Je le vis mal, le groupe le vit mal»

« C’est une défaite qui fait mal parce qu’après l’Euro on voulait repartir sur une victoire. Malheureusement ce soir on n’a pas su le faire », a déclaré Mike Maignan en zone mixte au micro de RMC Sport. « Ça a été un jour sans, ça a été difficile. On est tombé sur une grosse équipe qui a bien défendu ensemble, bien contre-attaqué et qui a eu beaucoup de réussite dans la surface. « On doit passer à autre chose. On ne peut pas faire tous les matchs avec des clean sheets. C’est clair que je le vis mal, le groupe le vit mal parce qu’on est des compétiteurs, on veut gagner. »

«On va se remettre en question et repartir de l'avant»

« Il n’y a pas à être inquiet. C’est la compétition, c’est comme ça. Quand on perd un match, ce n'est pas la fin du monde. Il faut se reprendre et faire mieux le prochain », a ajouté le gardien de l’équipe de France, qui espère une réaction lundi contre la Belgique. « Ce qui se dit dans le vestiaire, ça reste entre nous. On en discutera demain (samedi). Il n'y a pas à être inquiet. Quand on perd un match, ce n'est pas la fin du monde. On a tous un rôle à jouer sur le terrain. On sait qu'on doit faire mieux, cette équipe de France doit gagner. On ne va pas chercher d'excuses, on va se remettre en question et repartir de l'avant. »