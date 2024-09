Mercato - OM : Le clan Rabiot se fait clasher !

Alexis Brunet

Très prochainement, Adrien Rabiot devrait officiellement devenir un joueur de l’OM. Cela met donc fin définitivement à son aventure à la Juventus de Turin, qui l’a accueilli pendant cinq saisons. En Italie, le clan du Français ne laissera pas que des bons souvenirs, notamment sa mère jugée trop exigeante par certains.

La carrière d’Adrien Rabiot s’apprête à prendre un nouveau virage. Après avoir évolué pendant cinq saisons à la Juventus de Turin, le Français va maintenant débarquer à l’OM. Le club phocéen n’aura pas à payer la moindre indemnité de salaire, car le milieu de terrain était en fin de contrat.

Le clan Rabiot se fait critiquer en Italie

Depuis le début de sa carrière, la carrière d’Adrien Rabiot est intimement liée à Véronique Rabiot, sa mère, qui est également son agent. En Italie, cette dernière ne sera pas regrettée, comme l’a déclaré la journaliste Valentina Clemente à Foot Mercato. « Personnellement, ça me surprend oui et non. Je trouve qu’il n’avait pas non plus 10 000 choix à faire. Je pense que c’est une façon de montrer qu’il peut tenir la barre, qu’il s’en fout un peu de ce que les gens pensent. C’est dans la continuité de sa façon de gérer sa carrière, son image (…) Ils (les Rabiot) sont peut-être très exigeants. Ici, personne ne s’émerveille de la manière dont sa mère gère sa carrière sportive. »

Rabiot a fait un effort pour rejoindre l’OM

Si Adrien Rabiot demande donc beaucoup d’argent pour signer dans un club, pour Marseille, il aurait fait un effort. D’après les informations de Daniel Riolo, le futur joueur de l’OM aurait divisé son salaire par deux pour rejoindre le sud de la France.