Mercato - OM : Déjà une excellente nouvelle annoncée pour Rabiot !

L’Olympique de Marseille s’apprête à réaliser un gros coup sur le mercato en signant Adrien Rabiot. L’ancien milieu de terrain du PSG pourrait en plus débarquer en terrain conquis puisque selon Daniel Riolo, il sera accueilli les bras ouverts par ses nouveaux supporters, malgré ses déclarations sur l’OM…

Adrien Rabiot à l’OM, c’est imminent. Sans club depuis son départ de la Juventus Turin, l’international français va poursuivre sa carrière à l’OM, lui, l’ancien joueur du PSG. À Marseille, on se prépare à son arrivée, qui devrait être bonne.

Rabiot : Le vestiaire de l'OM déjà en feu ! https://t.co/rGztRsH1eZ pic.twitter.com/WBALDr9muN — le10sport (@le10sport) September 16, 2024

«Aller jouer à Marseille, c’est inconcevable»

Dans une interview accordée à La Provence en 2016, Adrien Rabiot faisait une déclaration qui a rapidement refait surface : « Pour moi, ce n'était pas envisageable. Au début, j'en avais parlé avec ma famille et mes frères, je pensais même que c'était une blague. Aller jouer à Marseille, c'est inconcevable. Porter ce maillot ? Non, ce n'est pas possible. »

«Les gens s’en foutent royalement»

Mais ces déclarations d’Adrien Rabiot ne seront pas prises en compte par les supporters de l’OM, d’après Daniel Riolo : « Pour les jeunes qui regardent le foot aujourd’hui, ce n’est plus un sujet, ils s’en foutent royalement. Les Marseillais vont l’accueillir à bras ouverts, le foot a changé. (…) On va ressortir la phrase où il dit qu’il supportait l’OM quand il était enfant. »